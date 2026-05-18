Thời sự Chính trị

TPHCM: Đài thọ chi phí học tiếng Hàn cho cán bộ, công chức

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ về việc tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận đề nghị của Sở Nội vụ về chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Chương trình do Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM tổ chức.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đến các sở, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và đúng quy định.

Một đơn vị đài thọ chi phí dạy tiếng Hàn cho cán bộ, công chức, viên chức TPHCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận chủ trương tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố

Trước đó, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM (thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc) có thư ngỏ gửi Sở Nội vụ TPHCM về việc chiêu sinh cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa học tiếng Hàn.

Theo đó, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM sẽ trang bị kiến thức tiếng Hàn trình độ vỡ lòng kết hợp giới thiệu các nét đặc sắc trong văn hóa Hàn Quốc.

Đơn vị này sẽ đài thọ chi phí khóa học.

Khóa học diễn ra trong 60 giờ học, thực hiện bởi đội ngũ giáo viên người Việt có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy thực tế.

Người học sẽ được học giáo trình tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Hàn Quốc và tài liệu do giáo viên biên soạn chuyên biệt.

Để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, người học phải tham gia tối thiểu 70% tổng thời lượng khóa học. Bên cạnh đó, người học phải đạt từ 70 điểm trở lên trong bài kiểm tra cuối khóa.

Bài thi cuối khóa sẽ sử dụng bộ đề thi chính thức do Bộ Giáo dục Hàn Quốc biên soạn.

Thông báo quan trọng liên quan đến kỳ thi tiếng Hàn năm 2025

Thông báo quan trọng liên quan đến kỳ thi tiếng Hàn năm 2025

(NLĐO) - Chỉ tiêu tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS do Hàn Quốc cấp cho Việt Nam ở kỳ thi nay là 3.300 người.

Hàng loạt diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đổ bộ phố cổ Hội An

(NLĐO) – Nhiều diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc như: Lee Byung-hun, Han Hyo-joo, Han Ji-min, Park Bo-young, Choo Ja-hyun, Kim Go-eun, Lee Ji-ah,… tham quan phố cổ Hội An, đi dạo sông Hoài và thả hoa đăng.

Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc diện áo dài du ngoạn Việt Nam

(NLĐO) - Nữ diễn viên Roh Jeong-eui nối dài danh sách người nổi tiếng Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch. Cô khiến cộng đồng mạng thích thú khi diện áo dài Việt Nam.

