Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa mở lớp bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc dành cho đội viên Đội Xích lô Du lịch và nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Du khách.

Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn và trang bị hiểu biết về văn hóa – tập quán của du khách Hàn Quốc. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày.

Đội xích lô chở khách du lịch nước ngoài tham quan các tuyến phố khu vực trung tâm Đà Nẵng

Trung tâm Xúc tiến Du lịch cho biết sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, các thành viên đội xích lô du lịch tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn và mang đến những trải nghiệm thân thiện, chuyên nghiệp cho du khách.

TP Đà Nẵng có sản phẩm tour trải nghiệm xích lô du lịch. Đây là sản phẩm được đánh giá mang lại trải nghiệm độc đáo nhờ tính truyền thống, thân thiện và khả năng mang lại góc nhìn gần gũi về nhịp sống thành phố.

Tham gia tour, du khách có thể thưởng ngoạn cảnh quan sông Hàn, tham quan các công trình đặc trưng và tiếp xúc gần gũi với văn hóa địa phương với lộ trình được thiết kế đi qua cung đường du lịch gồm Bảo tàng Điêu khắc Chăm – Công viên APEC – tuyến đường Bạch Đằng – chợ Hàn – đường Trần Phú.

Tham gia tour trải nghiệm xích lô, du khách có thể thưởng ngoạn cảnh quan sông Hàn cùng các công trình đặc trưng của thành phố

Để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, sản phẩm tour xích lô du lịch Đà Nẵng đã được đưa lên nhiều nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến (OTA) như Klook, GetYourGuide, Kkday… Trong đó, Klook ghi nhận lượng đặt dịch vụ cao nhất với gần 100 lượt khách chỉ trong hơn 3 tháng triển khai, trong đó phần lớn là khách Hàn Quốc.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch sẽ phối hợp đơn vị dịch vụ phát triển tour xích lô, mở rộng quảng bá qua OTA và lữ hành, hướng đến sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng; đồng thời tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng và kiến thức văn hóa cho đội ngũ.

Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng ước đón hơn 2 triệu lượt khách Hàn Quốc, tiếp tục giữ vị trí thị trường quốc tế lớn nhất, chiếm hơn 28% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu ổn định, thời gian lưu trú tốt và nhu cầu trải nghiệm đa dạng, mở ra nhiều cơ hội để phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp.



Đội Xích lô du lịch Đà Nẵng được thành lập từ năm 2003, dưới sự quản lý trực tiếp của Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Tài xế xích lô chở khách trên đường Trần Phú, qua nhà thờ Con Gà - một điểm đến thu hút khách Hàn Quốc

Trong những năm qua, Đội Xích lô du lịch đã trở thành một loại hình du lịch thú vị trên đường phố trong hệ thống các tour và điểm tham quan nội thị với phong cách phục vụ lịch sự, văn minh, nhiệt tình, không tranh giành, chèo kéo khách.

Đội xe gồm 83 chiếc được thiết kế rất thời trang, đồng nhất về kiểu dáng, màu sắc, kích thước. Các thành viên trong Đội Xích lô du lịch có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, am hiểu luật giao thông, ngoại ngữ và có kiến thức về các điểm tham quan trên địa bàn.