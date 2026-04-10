TPHCM đấu giá 28 căn hộ tại chung cư Phú Thọ

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với 28 căn hộ liên kế thuộc Khu A, chung cư Phú Thọ, phường Phú Thọ.

Theo quyết định này, cơ quan nhà nước có tài sản bán là UBND TPHCM. Tài sản bán là 28 căn hộ liên kế thuộc Khu A, chung cư Phú Thọ. Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM là cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản.

Tiền thu từ bán tài sản sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ chi phí liên quan việc tổ chức thực hiện đấu giá.

UBND TPHCM giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11 và UBND phường Phú Thọ thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận 28 căn hộ, cùng hồ sơ pháp lý để quản lý theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM tổ chức, thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá đối với 28 căn hộ theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá tài sản; kiểm tra, xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền quy định (nếu có).