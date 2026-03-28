Sáng 28-3, Gala họp mặt cựu người học nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) diễn ra hoạt động đấu giá gây quỹ đã thu về 494 triệu đồng, góp phần hỗ trợ sinh viên khó khăn và thúc đẩy các dự án học tập, khởi nghiệp trong nhà trường.

Tham dự chương trình có PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy; TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng, Trưởng ban liên lạc cựu sinh viên; GS.TS Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Trần Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và hơn 400 cựu người học qua các thế hệ. Sự kiện không chỉ là dịp hội ngộ, kết nối mà còn đánh dấu những nỗ lực gắn kết cộng đồng cựu sinh viên với hành trình phát triển của nhà trường.

Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Trường Sơn chia sẻ với tư cách vừa là Hiệu trưởng, vừa là cựu sinh viên khóa 14 của trường. Ông xúc động nhắc lại những ngày đầu theo học từ năm 1989, khi trường còn là Phân hiệu Đại học Pháp lý TPHCM, với nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hoài bão.

TS Lê Trường Sơn chia sẻ rằng uy tín và thương hiệu của ULAW không chỉ đến từ chương trình đào tạo hay cơ sở vật chất, mà còn được khẳng định qua sự trưởng thành và đóng góp của các thế hệ người học trong xã hội.

“Dù khác nhau về thế hệ, vị trí công tác hay lĩnh vực hoạt động, các cựu người học đều có chung một điểm khởi đầu và cùng góp phần tạo nên giá trị của nhà trường” - TS Lê Trường Sơn cho biết.

Các khu vực tương tác theo dòng thời gian, không gian lưu giữ ký ức và hoạt động check-in theo niên khóa đã góp phần tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ người học.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như ra mắt Quỹ khởi nghiệp, trao học bổng và đặc biệt là đấu giá gây quỹ. Đây là điểm nhấn nổi bật, thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cựu người học.

Bức tượng “Đại mã hùng phong” được đưa ra đấu giá tại Gala nhằm gây quỹ hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM

Hoạt động đấu giá được tổ chức với mục tiêu gây quỹ cho Quỹ hỗ trợ sinh viên của nhà trường. Tính đến thời điểm kết thúc Gala, tổng giá trị huy động từ hoạt động đấu giá đạt 494 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được đưa vào Quỹ hỗ trợ sinh viên, nhằm hỗ trợ các trường hợp khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động học thuật, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên.

Cựu người học thực hiện đăng ký tại ULAW Link - Mạng lưới cựu sinh viên ULAW.

Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, chương trình còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng hành lâu dài giữa các thế hệ người học với ULAW.

Đến nay, Trường ĐH Luật TPHCM đã có gần 70.000 người học tốt nghiệp, đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực chính trị, pháp lý và kinh tế - xã hội. Nhiều người đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các tổ chức nghề nghiệp.

Chất lượng đào tạo tiếp tục được khẳng định qua các chỉ số việc làm. Theo khảo sát năm 2025, tỉ lệ người học có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt 97,43%; trong đó 32,3% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và 53,1% tìm được việc trong vòng 3-6 tháng. Khoảng 86,5% làm việc đúng hoặc gần chuyên môn; 77,6% có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Cùng ngày, Trường ĐH Luật TPHCM cũng tổ chức Lễ khai trương Thư viện tại cơ sở Long Phước.

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Bí thư đảng ủy ULAW tham quan không gian thư viện cơ sở 3 Long Phước.