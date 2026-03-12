HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ chung cư ở phường An Khánh

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư này phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh, TPHCM. Trong đó, các lô R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ; các lô R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.

3.790 căn hộ chung cư này sẽ được đấu giá với mục đích nhà ở thương mại.

Kế hoạch này nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý khai thác sử dụng tài sản công sau khi bảo đảm cân đối nguồn tài sản công.

TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ chung cư - Ảnh 1.

TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh. Ảnh: Sơn Nhung

Theo kế hoạch, trong tháng 3, UBND phường An Khánh hoàn thành việc tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững.

Từ tháng 3 đến tháng 4, tiến hành thủ tục lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm. Việc này thực hiện song song với các thủ tục bán đấu giá tài sản công.

Trong tháng 5-2026, tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản. Tiếp đó, ký hợp đồng mua bán tài sản; thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công; nộp tiền và xác nhận đã nộp đủ tiền trúng đấu giá; thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan (trước bạ tài sản); tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND TPHCM yêu cầu việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM, cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Tin liên quan

Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm

Một loạt đại gia đua nhau đăng ký đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm

(NLĐO)- Nhiều doanh nghiệp bất động sản muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm sau khi TP HCM đưa ra phương án cho làm nhà ở thương mại.

TP HCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ và 4 lô đất ở Thủ Thiêm

(NLĐO) - Sở Tài nguyên – Môi trường TP HCM đề xuất bán đấu giá hàng ngàn căn hộ tái định cư và hàng loạt lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm sớm thu tiền cho ngân sách và hạn chế tình trạng xuống cấp.

HoREA kêu gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại TP Thủ Đức

(NLĐO)- Sau khi trúng đấu giá, các căn hộ tái định cư này sẽ được chuyển thành nhà ở thương mại, nhà đầu tư có quyền bán hoặc cải tạo nâng cấp rồi bán lại

đấu giá TPHCM chung cư căn hộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo