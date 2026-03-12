TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ chung cư ở phường An Khánh

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh, TPHCM. Trong đó, các lô R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ; các lô R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.

3.790 căn hộ chung cư này sẽ được đấu giá với mục đích nhà ở thương mại.

Kế hoạch này nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý khai thác sử dụng tài sản công sau khi bảo đảm cân đối nguồn tài sản công.

TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh. Ảnh: Sơn Nhung

Theo kế hoạch, trong tháng 3, UBND phường An Khánh hoàn thành việc tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững.

Từ tháng 3 đến tháng 4, tiến hành thủ tục lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm. Việc này thực hiện song song với các thủ tục bán đấu giá tài sản công.

Trong tháng 5-2026, tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản. Tiếp đó, ký hợp đồng mua bán tài sản; thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công; nộp tiền và xác nhận đã nộp đủ tiền trúng đấu giá; thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan (trước bạ tài sản); tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND TPHCM yêu cầu việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM, cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.