Sức khỏe

TPHCM đề xuất đổi tên nhiều trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện đa khoa

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Sở Y tế xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh thành bệnh viện đa khoa.

Ngày 13-3, Sở Y tế TPHCM có văn bản gửi Sở Nội vụ đề nghị tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định đổi tên các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh thành bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế.

TPHCM đề xuất đổi tên trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện - Ảnh 1.

Sở Y tế TPHCM cho biết đổi tên và tổ chức lại các đơn vị nhằm hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân tại một đô thị đặc biệt như TPHCM.

Theo Sở Y tế, sau khi chuyển giao 168 trạm y tế cùng khối y tế dự phòng về cho UBND xã, phường, đặc khu quản lý, 25/38 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh đã chấm dứt hoạt động từ ngày 1-1-2026.

Đối với 13 trung tâm y tế khu vực còn lại có giường bệnh, sau khi điều chuyển một phần nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản và nguồn tài chính cho các trạm y tế cơ sở, các đơn vị này tiếp tục duy trì chức năng khám bệnh, chữa bệnh và điều trị nội trú tuyến cơ sở.

Nhằm phù hợp với hệ thống điều trị chung của ngành y tế và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân, Sở Y tế xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh thành bệnh viện đa khoa trực thuộc sở. Việc chuyển đổi được thực hiện theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 31-3-2026), dự kiến đổi tên 11/13 trung tâm y tế khu vực đủ điều kiện thành bệnh viện đa khoa, gồm:

TPHCM đề xuất đổi tên trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện - Ảnh 2.

Giai đoạn 1, 11 trung tâm y tế khu vực sẽ được đổi thành bệnh viện đa khoa

Giai đoạn 2 (đến ngày 1-7-2026), Sở Y tế sẽ tiếp tục đánh giá hoạt động của hai trung tâm y tế khu vực còn lại là Bắc Tân Uyên và Phú Mỹ để quyết định chuyển đổi thành bệnh viện đa khoa hoặc tổ chức lại thành cơ sở 2 của bệnh viện tuyến trên, phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế của thành phố.

Sở Y tế cho biết việc đổi tên và tổ chức lại các đơn vị nhằm đảm bảo kế thừa, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, hạn chế xáo trộn về tổ chức, nhân sự và hoạt động chuyên môn; đồng thời hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân tại một đô thị đặc biệt như TPHCM.

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế thuộc UBND cấp tỉnh. Vì vậy, Sở Y tế kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND TPHCM xem xét, ban hành quyết định đổi tên 11 đơn vị nói trên.

Đổi tên 13 bệnh viện công lập

Đổi tên 13 bệnh viện công lập

(NLĐO) - Hà Nội quyết định đổi tên 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố từ ngày 19-8.

TP HCM đổi tên hàng loạt bệnh viện quận, huyện theo mô hình chính quyền hai cấp

(NLĐO) - 17 bệnh viện quận, huyện sẽ được đổi tên nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

TP HCM sẽ đổi tên 24 bệnh viện

(NLĐO) - Sau khi sáp nhập 3 địa phương, số bệnh viện ở TP HCM tăng từ 134 lên 164 song tỉ lệ giường bệnh/vạn dân lại giảm từ 42 xuống còn 35

