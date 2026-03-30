TPHCM: Đề xuất mới về diện tích tối thiểu được tách thửa

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi UBND TPHCM tờ trình dự thảo Quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố.

5 khu vực tách thửa

Theo đó, quá trình soạn thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận ý kiến góp ý từ 102 đơn vị.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn TPHCM là 36 m2 (trừ địa bàn Bình Dương cũ).

Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất của Sở Xây dựng theo 5 mức diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở để cơ quan quản lý nhà nước dễ vận dụng khi tổ chức thực hiện.

Về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở các địa phương là không thay đổi so với đề xuất trước đó, khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3 m.

Riêng đối với mức diện tích tối thiểu 60 m2, trước đây áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì phần lớn các đơn vị đề nghị điều chỉnh chiều ngang mặt tiền theo lộ giới. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kế thừa quy định trước đây, điều chỉnh.

Cụ thể, tối thiểu 60 m2; chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 19 m; chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông trên 19 m.

Tách thửa theo hiện trạng thực tế

Về tiêu chí lối đi, điều kiện giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định pháp luật đất đai là trên cơ sở thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), do đó khi giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất là theo hiện trạng thực tế.

TPHCM chia thành 5 khu vực quy định diện tích tối thiểu tách thửa.

Như vậy, tùy thuộc vào hình dáng hình học của lối đi mà cơ quan chức năng xác định các điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, cấp phép xây dựng để bảo vệ tài sản của người dân và đảm bảo quyền của người sử dụng đất đối với các thửa đất liền kề sau khi tách thửa.

Trường hợp đối với các thửa đất không tiếp giáp đường giao thông mà chỉ tiếp giáp lối đi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng ý diện tích tối thiểu 60 m2. Trong đó, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với thửa đất có lối đi hoặc tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 20 m; chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông từ 20 m trở lên.