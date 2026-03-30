HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Đề xuất mới về diện tích tối thiểu được tách thửa

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM chia thành 5 khu vực đối với đất ở và diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở là 36 m2.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi UBND TPHCM tờ trình dự thảo Quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố.

5 khu vực tách thửa

Theo đó, quá trình soạn thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận ý kiến góp ý từ 102 đơn vị.

TPHCM: Đề xuất mới về diện tích tối thiểu được tách thửa - Ảnh 1.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn TPHCM là 36 m2 (trừ địa bàn Bình Dương cũ).

Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất của Sở Xây dựng theo 5 mức diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở để cơ quan quản lý nhà nước dễ vận dụng khi tổ chức thực hiện.

Về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở các địa phương là không thay đổi so với đề xuất trước đó, khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3 m.

Riêng đối với mức diện tích tối thiểu 60 m2, trước đây áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì phần lớn các đơn vị đề nghị điều chỉnh chiều ngang mặt tiền theo lộ giới. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kế thừa quy định trước đây, điều chỉnh.

Cụ thể, tối thiểu 60 m2; chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 19 m; chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông trên 19 m.

Tách thửa theo hiện trạng thực tế

Về tiêu chí lối đi, điều kiện giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định pháp luật đất đai là trên cơ sở thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), do đó khi giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất là theo hiện trạng thực tế.

TPHCM: Đề xuất mới về diện tích tối thiểu được tách thửa - Ảnh 2.

TPHCM chia thành 5 khu vực quy định diện tích tối thiểu tách thửa.

Như vậy, tùy thuộc vào hình dáng hình học của lối đi mà cơ quan chức năng xác định các điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, cấp phép xây dựng để bảo vệ tài sản của người dân và đảm bảo quyền của người sử dụng đất đối với các thửa đất liền kề sau khi tách thửa.

Trường hợp đối với các thửa đất không tiếp giáp đường giao thông mà chỉ tiếp giáp lối đi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng ý diện tích tối thiểu 60 m2. Trong đó, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với thửa đất có lối đi hoặc tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 20 m; chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông từ 20 m trở lên.

Khu vực I có diện tích tối thiểu tách thửa là 36 m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3 m. Khu vực II có diện tích tách thửa tối thiểu 50 m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m. Tại khu vực III, diện tích tối thiểu 60 m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m. Tại khu vực IV, diện tích tối thiểu 80 m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m. Với khu vực V, diện tích tối thiểu 100 m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Việc tách thửa đất nông nghiệp chỉ chia thành 2 loại: diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m2 đối với đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác; 1.000 m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chăn nuôi tập trung.

Tin liên quan

NÓNG: TP HCM ban hành quy định diện tích tách thửa

NÓNG: TP HCM ban hành quy định diện tích tách thửa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo