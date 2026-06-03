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Sức khỏe

TPHCM: Đề xuất người từ 75 tuổi được hưởng 100% BHYT

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO) - BHXH TPHCM đề xuất nâng mức chi trả khám chữa bệnh BHYT lên 100% cho người từ đủ 75 tuổi, thay vì chỉ áp dụng với nhóm hưởng trợ cấp hưu trí.

Trong góp ý sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các chính sách liên quan gửi UBND TPHCM, BHXH TPHCM đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 261/2025/QH15 và Luật BHYT theo hướng mở rộng nhóm được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của BHYT.

TPHCM: Đề xuất người từ 75 tuổi được hưởng 100% BHYT - Ảnh 1.

BHXH TPHCM đề xuất nâng mức chi trả khám chữa bệnh BHYT lên 100% cho người từ đủ 75 tuổi thay vì chỉ áp dụng với nhóm hưởng trợ cấp hưu trí

Cụ thể, cơ quan này đề xuất tất cả người từ đủ 75 tuổi trở lên có thẻ BHYT đều được áp dụng mức hưởng 100%, không phân biệt đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hay hưởng lương hưu.

Theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 261/2025/QH15, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT.

Tuy nhiên, thực tế phát sinh nhiều trường hợp người trên 75 tuổi đang hưởng lương hưu dù có thẻ BHYT vẫn chưa được áp dụng mức hưởng 100%. Điều này dẫn đến phản ánh từ người dân về sự chênh lệch quyền lợi giữa các nhóm người cao tuổi.

BHXH TPHCM cho rằng việc bổ sung toàn bộ người từ đủ 75 tuổi trở lên có thẻ BHYT vào nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng tăng.

Đề xuất cũng được kỳ vọng giúp bảo đảm tính công bằng trong thụ hưởng chính sách an sinh, hạn chế bất cập giữa người cao tuổi đang hưởng các chế độ khác nhau nhưng có cùng nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và thuộc nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh. Người cao tuổi thường có nhu cầu khám chữa bệnh nhiều hơn, mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính nên chi phí y tế cũng cao hơn các nhóm tuổi khác.

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