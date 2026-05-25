BHXH Việt Nam phát cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới về VssID, BHYT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

BHXH Việt Nam phát cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới về VssID, BHYT

Ngân Hà

(NLĐO)- BHXH Việt Nam cho biết vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - BHXH số.

Chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm

Ứng dụng giả mạo có tên "VSSID.apk" chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại, nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Theo cơ quan BHXH, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm.

Phân tích của chuyên gia cho thấy mã độc này có thể truy cập dữ liệu trên thiết bị như hình ảnh, danh bạ, tin nhắn; đồng thời thiết lập kết nối tới máy chủ ở nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị điều khiển từ xa để chiếm đoạt thông tin, tài sản.

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng về VssID, BHYT - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam phát thông báo khẩn đến toàn dân

Người dân tải ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, cần liên hệ cơ quan BHXH hoặc gọi tổng đài 19009068 để xác minh.

Cơ quan BHXH cũng lưu ý người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file ".apk" không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

VssID là gì?

"BHXH số" (gọi tắt là VssID) là một ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-6-2021, người dân có thể dùng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám bệnh trên toàn quốc nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng về VssID, BHYT - Ảnh 2.

Những tiện ích của VssID trên nền tảng số

Tin liên quan

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, nhiều khoản BHXH, BHYT thay đổi

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, nhiều khoản BHXH, BHYT thay đổi

(NLĐO) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7 kéo theo hàng loạt khoản đóng, hưởng BHXH, BHYT và chế độ an sinh được điều chỉnh.

Đi khám thai vào chủ nhật, có được BHXH chi trả ?

(NLĐO)- Khi lao động nữ nghỉ làm trong ngày làm việc để đi khám thai, thu nhập của ngày đó bị giảm, quỹ BHXH sẽ chi trả chế độ thai sản để hỗ trợ.

Sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử dùng thế nào để không phải nộp bản giấy?

(NLĐO)- Thông tin trên sổ, thẻ điện tử phải trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và được cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

mạng xã hội tài khoản ngân hàng BHYT ứng dụng giả mạo thiết bị di động người lao động BHXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo