TPHCM: Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng hộ miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng hộ miền Trung

PHAN ANH

(NLĐO)- Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” thu hút đông đảo người dân, quyên góp hơn 600 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão lũ

Tối 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh và Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường Bình Thạnh phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ "Bình Thạnh nghĩa tình - miền Trung vững tin".

Chương trình nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Thạnh đối với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng hộ miền Trung - Ảnh 1.

Phường Bình Thạnh tổ chức đêm nhạc để vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Qua đó vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn chung tay ủng hộ, gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa chia sẻ thiệt hại do bão lũ gây ra không chỉ dừng lại ở những mất mát tức thời. Sau khi nước rút, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên còn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ: nhà cửa hư hỏng, thiếu nơi ở an toàn, thiếu nước sạch, thuốc men; học sinh thiếu sách vở, đồ dùng học tập; sản xuất, sinh kế bị gián đoạn, cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để khôi phục, tái thiết.

Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng hộ miền Trung - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa phát biểu tại chương trình

"Bên cạnh công tác cứu trợ khẩn cấp, việc chúng ta chung tay ủng hộ để khắc phục hậu quả bão lũ, giúp bà con ổn định cuộc sống lâu dài là nhiệm vụ rất cấp bách và đầy ý nghĩa nhân văn ngay lúc này" - bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa bày tỏ.

Phát huy truyền thống "Tình dân tộc - Nghĩa đồng bào", hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phát động đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng hộ miền Trung - Ảnh 3.

Những tấm lòng hướng về miền Trung tại chương trình văn nghệ "Bình Thạnh nghĩa tình - miền Trung vững tin"

Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng hộ miền Trung - Ảnh 4.

Những tấm lòng hướng về miền Trung tại chương trình,

Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng hộ miền Trung - Ảnh 5.

Một em học sinh ủng hộ đồng bào miền Trung tại chương trình.

Mọi sự ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh tiếp nhận, tổng hợp, phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ những khu vực và gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất.

Sau đêm nhạc, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã tiếp nhận hơn 600 triệu đồng từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị. Số tiền này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong 2 ngày 22 và  23-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã phát động đợt vận động "Ủng hộ đồng bào vùng lũ tại các tỉnh miền Trung".

Đợt phát động đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường. Qua hai ngày, phường đã tiếp nhận hơn 3 tấn quần áo, chăn mền, 2.500 thùng mì, 535 thùng bánh các loại, 750 thùng nước suối, 325 thùng sữa.


Tin liên quan

TPHCM tổng lực chi viện Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ

TPHCM tổng lực chi viện Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ

(NLĐO)- TPHCM huy động tổng lực, khẩn trương chuyển quần áo, nhu yếu phẩm và lực lượng nhằm hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại bão lũ

TP HCM khẩn trương phát động đợt tiếp nhận hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung

(NLĐO)- TP HCM phát động tiếp nhận quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Ngay tối 21-11, 15 tấn hàng hóa đã được chuyển đi

TP HCM tiếp nhận hơn 174 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ

(NLĐO)- Con số ấy không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, tình dân tộc mà còn khẳng định truyền thống "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước"

TPHCM Bình Thạnh đồng bào miền Trung ủng hộ miền Trung miền Trung bà con vùng bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo