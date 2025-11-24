TPHCM: Đêm nhạc “Bình Thạnh nghĩa tình” quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng hộ miền Trung

Tối 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh và Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường Bình Thạnh phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ "Bình Thạnh nghĩa tình - miền Trung vững tin".

Chương trình nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Thạnh đối với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Phường Bình Thạnh tổ chức đêm nhạc để vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Qua đó vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn chung tay ủng hộ, gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa chia sẻ thiệt hại do bão lũ gây ra không chỉ dừng lại ở những mất mát tức thời. Sau khi nước rút, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên còn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ: nhà cửa hư hỏng, thiếu nơi ở an toàn, thiếu nước sạch, thuốc men; học sinh thiếu sách vở, đồ dùng học tập; sản xuất, sinh kế bị gián đoạn, cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để khôi phục, tái thiết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa phát biểu tại chương trình

"Bên cạnh công tác cứu trợ khẩn cấp, việc chúng ta chung tay ủng hộ để khắc phục hậu quả bão lũ, giúp bà con ổn định cuộc sống lâu dài là nhiệm vụ rất cấp bách và đầy ý nghĩa nhân văn ngay lúc này" - bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa bày tỏ.

Phát huy truyền thống "Tình dân tộc - Nghĩa đồng bào", hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phát động đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Những tấm lòng hướng về miền Trung tại chương trình văn nghệ "Bình Thạnh nghĩa tình - miền Trung vững tin"

Một em học sinh ủng hộ đồng bào miền Trung tại chương trình.

Mọi sự ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh tiếp nhận, tổng hợp, phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ những khu vực và gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất.

Sau đêm nhạc, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã tiếp nhận hơn 600 triệu đồng từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị. Số tiền này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong 2 ngày 22 và 23-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã phát động đợt vận động "Ủng hộ đồng bào vùng lũ tại các tỉnh miền Trung".

Đợt phát động đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường. Qua hai ngày, phường đã tiếp nhận hơn 3 tấn quần áo, chăn mền, 2.500 thùng mì, 535 thùng bánh các loại, 750 thùng nước suối, 325 thùng sữa.



