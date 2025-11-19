HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo"

Bài: PHAN ANH; Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO)- TPHCM ngày càng đẹp hơn, nghĩa tình hơn và tạo thêm nhiều giá trị tử tế trong từng con hẻm, khu phố qua những mô hình "Dân vận khéo"

Sáng 19-11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025. 

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết trải qua 95 năm đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo" - Ảnh 1.

Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, khi Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM về chung một mái nhà, không chỉ là sự hợp nhất về địa giới hành chính mà còn là sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Qua đó khắc phục khó khăn của giai đoạn đầu sau sắp xếp, quyết liệt, nỗ lực để tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng TPHCM thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, vững bước trong kỷ nguyên mới.

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo" - Ảnh 2.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh phát biểu ôn lại truyền thống

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho hay trong tình hình mới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thành phố càng phải khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Sự hài lòng của dân là thước đo cao nhất

Tại hội nghị, 159 tập thể và 62 điển hình "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2025 được tuyên dương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá đây là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, gắn bó mật thiết, tận tụy với nhân dân; là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo" - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

"Các tập thể và cá nhân được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, giữ gìn và tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp của công tác dân vận gắn với việc xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh - là nơi mà tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người hiện diện trong đời sống của mỗi chúng ta hàng ngày, hằng giờ" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi gắm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định trong suốt quá trình 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, công tác dân vận của Đảng chính là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Thấm nhuần điều đó, lãnh đạo thành phố luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. "Dân vận khéo" hướng về cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát và thực hiện các quyết sách quan trọng của từng địa bàn.

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo" - Ảnh 4.

Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng các điển hình "Dân vận khéo" năm 2025

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thống kê tại thời điểm hiện nay, phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn thành phố trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh TPHCM đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các phường, xã, đặc khu tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng, ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận; không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.


TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo" - Ảnh 5.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao Bằng khen cho các điển hình "Dân vận khéo" năm 2025

"Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu chính là nhiệm vụ, là mệnh lệnh không lời hiệu quả nhất để củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị mỗi khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một "vườn ươm Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo" - Ảnh 6.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, tâm huyết của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cho biết đây là "mệnh lệnh hành động" rõ ràng, cụ thể, khơi dậy tinh thần tiên phong, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo, biến thành các nội dung, giải pháp, kế hoạch cụ thể, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị lớn nhất.

Khi những điều tốt đẹp len vào từng góc phố

Tại hội nghị, nhiều mô hình, phong trào "Dân vận khéo" của TPHCM được nêu, như "Cà phê sáng" trao đổi giữa chính quyền và người dân ở phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương; mô hình "10 bản chứng thực - 15 phút trả" của Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Sài Gòn.

TPHCM đẹp hơn từ những mô hình "Dân vận khéo" - Ảnh 7.

Những điển hình "Dân vận khéo" đã lan tỏa những điều tử tế trong từng con hẻm, từng khu phố, từng cơ quan, từng đơn vị trên địa bàn TPHCM

Quy trình 4 tại chỗ của Trung tâm dịch vụ hành chính công phường An Đông và nhiều phường xã đã giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân. Mô hình 1 cửa lưu động giải quyết hồ sơ ngoài giờ, tra cứu thông tin một chạm của phường Phú Thuận, phường An Khánh…

Hình ảnh của chị Nguyễn Thị Loan và phong trào "Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng" ở phường Thạnh Mỹ Tây. "Chuyến xe nghĩa tình" của anh Phan Anh Thuận ở xã Xuyên Mộc tổ chức với hơn 500 chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo và người nhà đi cấp cứu, khám chữa bệnh.

Cùng với đó, nhiều km đường giao thông được nâng cấp, mở rộng, nhờ công tác dân vận hiệu quả của chính quyền các địa phương. Hay như Hòa thượng Danh Lung, Linh mục Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Mục sư Trần Thanh Truyện - những người có uy tín lớn trong cộng đồng các tôn giáo, chung tay với chính quyền để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, hiến đất xây trường, trao học bổng...


Dân vận khéo là nền tảng chính quyền phục vụ

Dân vận khéo là nền tảng chính quyền phục vụ

TP HCM xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân

TP HCM: Tuyên dương nhiều điển hình "Dân vận khéo"

Ban Dân vận Thành ủy TP HCM ngày 15-10 tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2024).

Báo Người Lao Động được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2024

(NLĐO) - Ban Dân vận Thành ủy TP HCM tuyên dương 91 tập thể và 64 cá nhân điển hình "Dân vận khéo" cấp Thành phố.

