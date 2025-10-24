Dân vận khéo là nền tảng chính quyền phục vụ

Ngày 23-10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo năm 2025". Đến dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Nhiều mô hình sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, cho biết trải qua 95 năm hình thành và phát triển, công tác Dân vận luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Công tác Dân vận tại TP HCM được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; đồng hành trong chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và chăm lo an sinh xã hội (ASXH). Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập, Đảng bộ UBND thành phố đã ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, triển khai nhiều mô hình "Dân vận khéo", "Dân vận trong chính quyền", đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo ASXH. Từ đó, nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả đã xuất hiện từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, trao giấy khen điển hình “Dân vận khéo năm 2025” cho ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã mở ra chặng đường phát triển mới cho thành phố. Trong hành trình ấy, công tác Dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi chính từ sự thấu hiểu, sẻ chia và tận tụy phục vụ nhân dân, mọi chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống và trở thành sức mạnh thực tiễn.

"Mỗi mô hình, mỗi điển hình "Dân vận khéo", từ cải tiến thủ tục hành chính, giải pháp số đến sáng kiến chăm lo ASXH đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình" - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Nam đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, DN tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chú trọng chăm lo ASXH, đồng hành với DN. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích sáng kiến và hành động vì dân...

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP HCM (Trung tâm) - đại diện cho các cá nhân, tập thể được tuyên dương, chia sẻ thời gian qua, bà cùng các thành viên trong cấp ủy và ban lãnh đạo cơ quan đặc biệt chú trọng đến việc triển khai công tác "Dân vận khéo", gắn với kế hoạch "5 không" của ngành du lịch.

Chi bộ Trung tâm đã xây dựng và thực hiện tốt mô hình "Tuyên truyền du lịch gắn với văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ngành du lịch, đúng với tinh thần "Dân vận khéo" trong công tác tuyên truyền và quảng bá du lịch thành phố.

Một trong những mô hình "Dân vận khéo" mà bà Tú tâm đắc là chương trình "Tấm vải nghĩa tình - Làm theo lời Bác" gắn với hoạt động của Lễ hội Áo dài TP HCM năm 2025. Trung tâm đã phối hợp tổ chức vận động, quyên góp và trao tặng vải may áo dài cho con em công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các KCX-KCN trên địa bàn. Chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh ngành Du lịch TP HCM thân thiện, gần gũi và giàu lòng nhân ái.

Ông Trần Anh Tiến, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy UBND TP HCM (cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ), cho biết công tác dân vận tại đơn vị hiện nay gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Trần Anh Tiến, TP HCM đang từng bước xây dựng mô hình "Dân vận số", kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, mở rộng kênh tương tác 2 chiều giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Do vậy, bên cạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đội ngũ cán bộ dân vận phải nâng cao trình độ, kỹ năng.

"Mỗi cán bộ dân vận cần thường xuyên trang bị, trau dồi kỹ năng số, kỹ năng truyền thông hiện đại để lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với nhân dân. Đây chính là nền tảng của công tác dân vận khéo trong kỷ nguyên số, giúp xây dựng niềm tin và là thước đo sự hài lòng của nhân dân" - ông Trần Anh Tiến nói.

Tuyên dương 341 tập thể, cá nhân Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM đã tuyên dương 133 tập thể và 208 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025. Đây là những hạt nhân tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, là những tấm gương sinh động về thực hành "Dân vận khéo".



