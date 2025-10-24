Dân vận khéo là nền tảng chính quyền phục vụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dân vận khéo là nền tảng chính quyền phục vụ

Bài và ảnh: LÊ VĨNH

TP HCM xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân

Ngày 23-10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo năm 2025". Đến dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Nhiều mô hình sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, cho biết trải qua 95 năm hình thành và phát triển, công tác Dân vận luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Công tác Dân vận tại TP HCM được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; đồng hành trong chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và chăm lo an sinh xã hội (ASXH). Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập, Đảng bộ UBND thành phố đã ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, triển khai nhiều mô hình "Dân vận khéo", "Dân vận trong chính quyền", đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo ASXH. Từ đó, nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả đã xuất hiện từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Dân vận khéo là nền tảng chính quyền phục vụ - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, trao giấy khen điển hình “Dân vận khéo năm 2025” cho ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã mở ra chặng đường phát triển mới cho thành phố. Trong hành trình ấy, công tác Dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi chính từ sự thấu hiểu, sẻ chia và tận tụy phục vụ nhân dân, mọi chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống và trở thành sức mạnh thực tiễn. 

"Mỗi mô hình, mỗi điển hình "Dân vận khéo", từ cải tiến thủ tục hành chính, giải pháp số đến sáng kiến chăm lo ASXH đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình" - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Nam đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, DN tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chú trọng chăm lo ASXH, đồng hành với DN. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích sáng kiến và hành động vì dân...

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP HCM (Trung tâm) - đại diện cho các cá nhân, tập thể được tuyên dương, chia sẻ thời gian qua, bà cùng các thành viên trong cấp ủy và ban lãnh đạo cơ quan đặc biệt chú trọng đến việc triển khai công tác "Dân vận khéo", gắn với kế hoạch "5 không" của ngành du lịch.

Chi bộ Trung tâm đã xây dựng và thực hiện tốt mô hình "Tuyên truyền du lịch gắn với văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ngành du lịch, đúng với tinh thần "Dân vận khéo" trong công tác tuyên truyền và quảng bá du lịch thành phố.

Một trong những mô hình "Dân vận khéo" mà bà Tú tâm đắc là chương trình "Tấm vải nghĩa tình - Làm theo lời Bác" gắn với hoạt động của Lễ hội Áo dài TP HCM năm 2025. Trung tâm đã phối hợp tổ chức vận động, quyên góp và trao tặng vải may áo dài cho con em công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các KCX-KCN trên địa bàn. Chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh ngành Du lịch TP HCM thân thiện, gần gũi và giàu lòng nhân ái.

Ông Trần Anh Tiến, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy UBND TP HCM (cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ), cho biết công tác dân vận tại đơn vị hiện nay gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Trần Anh Tiến, TP HCM đang từng bước xây dựng mô hình "Dân vận số", kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, mở rộng kênh tương tác 2 chiều giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Do vậy, bên cạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đội ngũ cán bộ dân vận phải nâng cao trình độ, kỹ năng. 

"Mỗi cán bộ dân vận cần thường xuyên trang bị, trau dồi kỹ năng số, kỹ năng truyền thông hiện đại để lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với nhân dân. Đây chính là nền tảng của công tác dân vận khéo trong kỷ nguyên số, giúp xây dựng niềm tin và là thước đo sự hài lòng của nhân dân" - ông Trần Anh Tiến nói. 

Tuyên dương 341 tập thể, cá nhân

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM đã tuyên dương 133 tập thể và 208 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025. Đây là những hạt nhân tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, là những tấm gương sinh động về thực hành "Dân vận khéo".


Tin liên quan

Mỗi mô hình "Dân vận khéo" đều là viên gạch xây dựng nền móng cho TP HCM

Mỗi mô hình "Dân vận khéo" đều là viên gạch xây dựng nền móng cho TP HCM

(NLĐO) - 133 tập thể, 208 cá nhân được tuyên dương là những những tấm gương sinh động về thực hành "Dân vận khéo".

Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM tuyên dương điển hình "Dân vận khéo"

(NLĐO) - Đây là những cá nhân, tập thể không ngừng sáng tạo, đầy trách nhiệm trong công tác Dân vận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Bí thư phường Phú Nhuận: Dân vận khéo là chọn việc khó để làm

(NLĐO) - Mỗi phong trào dân vận khéo cần thực sự trở thành nguồn cảm hứng - trước hết là trong nội bộ cán bộ, đảng viên, từ đó lan tỏa ra cộng đồng dân cư

dân vận khéo Nghị quyết số 57 Công nghệ tuyên dương Đại đoàn kết sáng tạo an sinh xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo