TPHCM: Điều chỉnh lưu thông đường Lê Lợi trong gần 3 ngày và lộ trình thay thế

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, từ khuya nay đến 23 giờ ngày 22-12, đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ tổ chức chương trình Khám bệnh miễn phí cho người dân.

Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, PC08 thông tin đến người dân như sau:

Địa điểm tổ chức chương trình: Phần đường dành cho ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur.

Thời gian sử dụng: Từ 0 giờ ngày 20-12 đến 23 giờ ngày 22-12.

Lộ trình thay thế:

Người dân có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.