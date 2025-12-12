Từ hôm nay, CSGT TPHCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Từ hôm nay, CSGT TPHCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn,... sẽ bị CSGT xử lý nghiêm.

Sáng 12-12, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Cao điểm được thực hiện đến 16-3-2026.

CSGT TPHCM ra quân cao điểm bảo đảm an toàn giao thông Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

CSGT TPHCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT cho biết sẽ thực hiện phương châm "Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT".

Để thực hiện hiệu quả cao điểm, Phòng CSGT yêu cầu các Đội/Trạm tổ chức lực lượng trực, ứng trực đảm bảo đủ quân số để sẵn sàng nhận nhiệm vụ, kịp thời giải quyết tình huống, vụ việc phát sinh khi có mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên; chủ động rà soát về phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác, sẵn sàng tăng cường làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Bên cạnh đó, Phòng CSGT chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình trật tự, an toàn giao thông để xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc.

Phòng CSGT cho biết các loại tội phạm như tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, nồng độ cồn,... sẽ bị xử lý nghiêm.


Tin liên quan

CSGT xử lý hơn 126.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng

CSGT xử lý hơn 126.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng

(NLĐO)- Chỉ trong vòng 2 tháng, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

CSGT phát hiện hơn 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ trong một ngày

(NLĐO)- Đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong khung giờ nhất định, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã phát hiện xử lý 2.458 trường hợp.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe giường nằm

(NLĐO) - Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp khiến 2 người chết và 1 người bị thương. Người gặp nạn có độ tuổi từ 17 đến 19 tuổi

nồng độ cồn gây rối trật tự công cộng tết dương lịch cao điểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo