Từ hôm nay, CSGT TPHCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Sáng 12-12, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Cao điểm được thực hiện đến 16-3-2026.

CSGT TPHCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT cho biết sẽ thực hiện phương châm "Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT".

Để thực hiện hiệu quả cao điểm, Phòng CSGT yêu cầu các Đội/Trạm tổ chức lực lượng trực, ứng trực đảm bảo đủ quân số để sẵn sàng nhận nhiệm vụ, kịp thời giải quyết tình huống, vụ việc phát sinh khi có mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên; chủ động rà soát về phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác, sẵn sàng tăng cường làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Bên cạnh đó, Phòng CSGT chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình trật tự, an toàn giao thông để xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc.

Phòng CSGT cho biết các loại tội phạm như tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, nồng độ cồn,... sẽ bị xử lý nghiêm.



