TPHCM dùng phần mềm ứng dụng công nghệ GIS đánh số nhà

Theo đó, UBND TPHCM giao Trung tâm Chuyển đổi số thành phố là cơ quan chuyên môn chủ trì tổ chức nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn thành phố; chịu trách nhiệm điều phối chung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Việc này sẽ được triển khai thực hiện trong quý I/2026, trên cơ sở Trung tâm Chuyển đổi số thành phố chủ trì đánh giá toàn diện hiện trạng các mô hình đã triển khai.

TPHCM đánh số nhà bằng phần mềm ứng dụng công nghệ GIS. Ảnh: ANH VŨ

Trường hợp phần mềm ứng dụng công nghệ GIS đang được triển khai tại phường An Khánh được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật, tính thống nhất, đồng bộ, khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và có thể rút ngắn thời gian triển khai, đề nghị ưu tiên phương án nâng cấp, hoàn thiện phần mềm này để sử dụng chung trên toàn địa bàn thành phố; trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì tổ chức xây dựng mới phần mềm theo quy định.

Sở Xây dựng được giao phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển đổi số thành phố trong việc rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ và thủ tục hành chính "Cấp Giấy chứng nhận số nhà"; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời cung cấp, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành về nhà ở, bảo đảm phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu hiện trạng, tham gia rà soát, đánh giá thực tế triển khai tại địa phương; bố trí nhân sự phối hợp trong quá trình khảo sát, xây dựng, thử nghiệm và vận hành phần mềm; tổ chức triển khai, cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm sau khi được đưa vào vận hành chính thức, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục.