Thời sự Chính trị

TPHCM - Estonia tăng cường quan hệ hợp tác dài lâu

Xuân Mai

(NLĐO) – TPHCM mong muốn cùng Estonia khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai bên trong thời gian tới.

Tối 23-4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TPHCM, ông Margus Tsahkn, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, đã chủ trì buổi tiệc chiêu đãi, gặp gỡ đoàn các Lãnh sự Danh dự Estonia khu vực châu Á. 

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Hannes Hanso, Đại sứ Estonia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam, cùng 12 Lãnh sự Danh dự Estonia khu vực châu Á, lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng Ngoại giao Estonia cùng dự buổi lễ.

TP HCM - Estonia thắt chặt quan hệ hợp tác dài lâu - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, Estonia đã vươn lên trở thành hình mẫu toàn cầu trong chuyển đổi số, quản trị nhà nước và đổi mới sáng tạo, thiết lập tiêu chuẩn mới cho sự phát triển bền vững và hiệu quả trong kỷ nguyên công nghệ.

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Estonia đã được kế thừa và củng cố khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác song phương không ngừng phát triển tốt đẹp. 

Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Estonia là đối tác ưu tiên ở khu vực Baltic.

TP HCM - Estonia thắt chặt quan hệ hợp tác dài lâu - Ảnh 2.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM, bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkn tối 23-4.

Với nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển, hợp tác giữa Việt Nam và Estonia ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc trên các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến thương mại - đầu tư, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Kim ngạch thương mại hai chiều đang có xu hướng tăng trưởng tích cực, phản ánh tiềm năng hợp tác kinh tế còn rất lớn giữa hai nước.

Việc Estonia thiết lập Văn phòng Lãnh sự Danh dự tại TPHCM từ năm 2015 thể hiện sự quan tâm của Estonia, quốc gia có trình độ số hóa thuộc hàng cao nhất thế giới, đối với TPHCM, trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết TPHCM mong muốn hai bên sẽ khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai bên trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được tổ chức lại theo mô hình đô thị đặc biệt, tập trung hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkn bày tỏ niềm vinh dự thực hiện chuyến thăm và làm việc tại TPHCM, một trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và đổi mới sáng tạo với tiềm năng phát triển mạnh mẽ đầy năng động của Việt Nam. 

Ông cho hay trong bối cảnh cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết, quan hệ hợp tác giữa các quốc gia càng trở nên quan trọng.

TP HCM - Estonia thắt chặt quan hệ hợp tác dài lâu - Ảnh 3.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkn (trái) bày tỏ niềm vinh dự thực hiện chuyến thăm và làm việc tại TP HCM

Chia sẻ kết quả tích cực trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia cho rằng mối quan hệ Estonia và Việt Nam ngày càng phát triển và tái khẳng định Estonia hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ. 

Đánh giá cao sự năng động của Việt Nam, ông Margus Tsahkn cho biết các doanh nghiệp Estonia tham gia đoàn công tác mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng có lợi với các đối tác Việt Nam. 

Chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn công tác Estonia không chỉ là tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà còn nhằm xây dựng niềm tin, kết nối con người tạo nền tảng hợp tác lâu dài giữa Estonia và Việt Nam.

