TPHCM: Hàng loạt dự án chung cư đủ điều kiện mở bán

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản các danh mục chi tiết các dự án bất động sản trên địa bàn đủ điều kiện pháp lý để giao dịch với nhóm khách hàng là người nước ngoài.

Theo đó, có thêm 24 dự án mới được đưa vào danh sách này. Trong đó hầu hết dự án tại khu Nam TPHCM. Cụ thể Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm 19 dự án nằm địa bàn phường Tân Mỹ và Tân Hưng, với tổng diện tích đạt hơn 13 ha. Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành có 2 dự án bao gồm khu nhà ở cao tầng tại phường Bình Trưng rộng hơn 9.000 m2 và dự án nhà ở phường Long Trường quy mô 14,9 ha.

Hay Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Trường Tín vớidự án 2,8 ha trên đường Lò Lu và dự án chung cư tại phường Tân Đông Hiệp của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia (gần 9.400 m2).

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch C-Holdings tại lễ bàn giao dự án chung cư The Maison

Đáng chú ý, dự án The Felix (phường Bình Hòa) do Công ty Cổ phần C-Holdings làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách này. Dự án có diện tích 9.465 m2 do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đây là dự án khá "hot" trong năm 2025 với hơn 1.200 căn hộ.

Trước đó, hàng loạt dự án được Sở Xây dựng TPHCM công bố dự án đủ điều kiện huy động vốn từ khách hàng cũng như đủ điều kiện nộp hồ sơ để được cấp sổ hồng với tổng cộng hàng ngàn căn hộ đảm bảo đủ pháp lý cho người mua nhà.