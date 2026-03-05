HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TPHCM: Hàng loạt dự án chung cư đủ điều kiện mở bán

Sơn Nhung

(NLĐO) - TPHCM vừa công bố hàng loạt dự án chung cư đủ điều kiện mở bán cũng được phép bán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

 UBND TPHCM vừa ban hành văn bản các danh mục chi tiết các dự án bất động sản trên địa bàn đủ điều kiện pháp lý để giao dịch với nhóm khách hàng là người nước ngoài. 

Theo đó, có thêm 24 dự án mới được đưa vào danh sách này. Trong đó hầu hết dự án tại khu Nam TPHCM. Cụ thể Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm 19 dự án nằm địa bàn phường Tân Mỹ và Tân Hưng, với tổng diện tích đạt hơn 13 ha. Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành có 2 dự án bao gồm khu nhà ở cao tầng tại phường Bình Trưng rộng hơn 9.000 m2 và dự án nhà ở phường Long Trường quy mô 14,9 ha. 

Hay Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Trường Tín vớidự án 2,8 ha trên đường Lò Lu và dự án chung cư tại phường Tân Đông Hiệp của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia (gần 9.400 m2).

Hàng loạt dự án chung cư đủ pháp lý cho người mua nhà - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch C-Holdings tại lễ bàn giao dự án chung cư The Maison

Đáng chú ý, dự án The Felix (phường Bình Hòa) do Công ty Cổ phần C-Holdings làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách này. Dự án có diện tích 9.465 m2 do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đây là dự án khá "hot" trong năm 2025 với hơn 1.200 căn hộ. 

Trước đó, hàng loạt dự án được Sở Xây dựng TPHCM công bố dự án đủ điều kiện huy động vốn từ khách hàng cũng như đủ điều kiện nộp hồ sơ để được cấp sổ hồng với tổng cộng hàng ngàn căn hộ đảm bảo đủ pháp lý cho người mua nhà.

Hàng loạt dự án chung cư đủ pháp lý cho người mua nhà - Ảnh 2.

Thiết kế dự án chung cư Bcons Asahi của chủ đầu tư Bcons.

Tin liên quan

Lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỉ đồng

Lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỉ đồng

(NLĐO) – Dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam TP Đà Nẵng được khởi động, mở ra cơ hội có nơi an cư lạc nghiệp cho người dân có thu nhập trung bình.

Loạt dự án nhà ở xã hội khuấy động thị trường phía Bắc TP HCM

(NLĐO) - Phía Bắc TP HCM đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với các dự án nhà ở xã hội.

Một dự án chung cư ở Thủ Dầu Một trao sổ hồng chỉ sau 4 tháng bàn giao căn hộ

(NLĐO) - Sau 4 tháng đón cư dân về ở, Happy One Central đã hoàn thành bàn giao trên 95% số lượng căn hộ, đón hàng ngàn cư dân về sinh sống

bất động sản người nước ngoài dự án nhà ở dự án chung cư Nguyễn Quốc Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo