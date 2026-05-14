TPHCM: Hàng loạt trường học phát cảnh báo khẩn mạo danh lừa đảo

Trường THPT Ten Lơ Man (phường Cầu Ông Lãnh) vừa phát đi thông báo khẩn cảnh giác các hành vi mạo danh lãnh đạo, cán bộ, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường liên quan đến giao dịch, thanh toán và vay mượn.

Theo ông Nguyễn Hùng Khương, hiệu trưởng nhà trường, gần đây, nhà trường ghi nhận có dấu hiệu một số cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa lãnh đạo, cán bộ, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường để thực hiện các hành vi như đặt hàng, giao hàng, yêu cầu thanh toán, vay mượn tiền hoặc liên hệ thu các khoản không chính thức.

Để đảm bảo an toàn và tránh các trường hợp bị lợi dụng, nhà trường đã đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh nâng cao cảnh giác không tiếp nhận, thanh toán hoặc nhận hộ các đơn hàng, hàng hóa, dịch vụ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Đồng thời không chuyển khoản, ứng tiền, cho vay, thanh toán hộ hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội khi chưa được xác nhận chính thức.

Không thanh toán các khoản được thông báo là học phí, lệ phí, quỹ, tài trợ hoặc các khoản thu khác nếu thông tin chưa được công bố qua các kênh chính thức của nhà trường. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật cho người lạ hoặc các tài khoản nghi vấn mạo danh.

Học sinh Trường THPT Ten Lơ Man trong một hoạt động ở trường. Ảnh: NTCC

Các hoạt động thu chi, mua sắm, thanh toán và thông báo tài chính của nhà trường đều được thực hiện theo quy trình và thông qua các kênh chính thức của nhà trường. Khi thực hiện chuyển khoản thanh toán học phí hoặc các khoản thu cho nhà trường, cần kiểm tra kỹ thông tin đơn vị thụ hưởng: chủ tài khoản phải là "TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN".

"Nhà trường khẳng định không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch, khoản vay mượn, chuyển khoản, thanh toán hoặc đơn hàng phát sinh từ hành vi mạo danh, giả danh cá nhân, tổ chức liên quan đến nhà trường. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, đề nghị báo ngay cho Ban Giám hiệu hoặc bộ phận văn phòng để được xác minh và xử lý kịp thời"- thông báo nêu rõ.

Trước đó, hôm 13-5, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) cũng ra cảnh báo mạo danh lừa đảo dữ liệu học sinh. Theo đó, trường ghi nhận một số phản ánh từ cha mẹ học sinh về việc nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là đại diện các cơ quan, ban ngành (cụ thể như Công an phường, Ban Giám hiệu nhà trường) liên hệ trao đổi về một số nội dung như: Yêu cầu cung cấp hồ sơ học sinh, mang hồ sơ đến trường hoặc cung cấp thông tin liên quan đến việc làm căn cước công dân cho học sinh.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khẳng định hiện tại nhà trường không có bất kỳ thông báo nào yêu cầu cha mẹ học sinh thực hiện các nội dung nêu trên qua điện thoại hoặc thông qua các số liên lạc không chính thức.

Để đảm bảo an toàn thông tin, cha mẹ học sinh không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã hồ sơ, hình ảnh giấy tờ của học sinh/CMHS; không đến làm việc theo yêu cầu khi chưa có thông báo chính thức từ nhà trường hoặc cơ quan chức năng. Mọi thông báo chính thức của nhà trường sẽ được chuyển tải thông qua: Giáo viên chủ nhiệm lớp; thông báo trực tiếp từ nhà trường. Cha mẹ học sinh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp cùng nhà trường nhằm phòng tránh các hành vi giả mạo, lừa đảo.

Thời gian qua, nhiều hành vi lừa đảo nhắm đến phụ huynh học sinh, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra các kỳ tuyển sinh đầu cấp. Theo lãnh đạo các trường phổ thông, hiện nay, một số phụ huynh trực tiếp tới trường hỏi thủ tục nộp hồ sơ tuyển thẳng lớp 10, thậm chí một số phụ huynh nhận được thông tin nhà trường có suất "bao đậu".

Theo lãnh đạo nhà trường, hiện nay, thời điểm học sinh lớp 12 đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ và học sinh lớp 9 đang trong giai đoạn chuyển cấp vào lớp 10 năm học 2026 – 2027, một số đối tượng xấu thực hiện các hành vi mạo danh tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân trái phép.

Các đối tượng mạo danh cán bộ nhà trường, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT gọi điện thoại thông báo học sinh bị thiếu hồ sơ, sai sót thông tin tuyển sinh lớp 10 hoặc hồ sơ xét tuyển ĐH, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền phí sửa đổi. Các đối tượng còn lừa đảo suất "tuyển thẳng" hoặc "bao đậu" cam kết có suất vào các trường ĐH top đầu hoặc các trường công lập lớp 10 với chi phí thấp nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh.

Bên cạnh đó, đối tượng lừa đảo còn thông báo giả mạo về học bổng/phí nhập học để gửi tin nhắn hoặc email yêu cầu nộp trước một khoản phí giữ chỗ hoặc phí làm thủ tục nhận học bổng từ các đơn vị không rõ nguồn gốc. Các đường link lạ gửi tin nhắn chứa liên kết yêu cầu đăng nhập để "tra cứu điểm thi" hoặc "đăng ký nguyện vọng" nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mạng xã hội...

Sở GD-ĐT, trường học và đội hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh với phụ huynh. Các thông tin chính thức, chính thống liên quan kỳ tuyển sinh đầu cấp được thực hiện tại Website: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/, website các trường học và văn bản chính thức qua nhà trường. Sở GD-ĐT khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng phí không chính thức khi có người gọi điện. Khi có nhu cầu thắc mắc, phụ huynh liên hệ trực tiếp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Chỉ liên hệ với các số điện thoại được cung cấp trên website https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn khi thật sự cần thiết. "Đặc biệt, cán bộ hỗ trợ tuyển sinh sẽ không chủ động gọi điện cho phụ huynh"- Sở GD-ĐT khẳng định.



