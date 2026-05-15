Sức khỏe

TPHCM hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hướng tới bệnh viện cửa ngõ phía Đông Nam

Hải Yến

(NLĐO) - Việc phát triển thành bệnh viện cửa ngõ sẽ hình thành cực y tế mới gắn với khu vực cảng biển, logistics, công nghiệp và đô thị đang phát triển mạnh.

Ngày 15-5, Sở Y tế TPHCM cho biết ngành y tế vừa tổ chức lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. 

Lãnh đạo các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM đã ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Theo Sở Y tế, đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế thành phố theo định hướng "đa tầng – đa cực – đa trung tâm" nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho bệnh viện, từng bước hình thành một cơ sở y tế giữ vai trò cửa ngõ khu vực phía Đông Nam TPHCM.

Theo định hướng của ngành y tế thành phố, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa không chỉ dừng lại ở vai trò bệnh viện đa khoa phục vụ người dân địa phương mà sẽ từng bước phát triển thành bệnh viện cửa ngõ mang tính chiến lược.

 Cơ sở này được kỳ vọng đảm nhiệm chức năng tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến, đồng thời đóng vai trò đầu mối kết nối với hệ thống bệnh viện chuyên sâu của TPHCM khi cần chuyển tuyến.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đầu ngành của TPHCM đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng bộ, dài hạn cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Trong đó, Bệnh viện Nhân dân 115 tập trung hỗ trợ phát triển lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực; xây dựng đơn vị đột quỵ; đào tạo quy trình báo động đỏ; nâng cao năng lực cấp cứu đa chấn thương và xử trí các tình huống nguy kịch. 

Ê-kíp y- bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phẫu thuật cho bệnh nhân

Đáng chú ý, bệnh viện này sẽ đồng hành xây dựng mô hình "Trung tâm cấp cứu chấn thương" tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa theo hướng tích hợp đa chuyên khoa, giúp người bệnh được tiếp cận cấp cứu, hồi sức, can thiệp chuyên sâu ngay trong "thời gian vàng", qua đó giảm tỉ lệ chuyển viện và tăng cơ hội sống cho bệnh nhân nặng.

Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ phát triển ngoại khoa, đặc biệt là ngoại tổng quát, ngoại niệu và các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu. Bệnh viện Từ Dũ tập trung hỗ trợ lĩnh vực sản phụ khoa, nâng cao năng lực cấp cứu sản khoa, chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh, đồng thời chuyển giao các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Ở lĩnh vực truyền nhiễm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ phát triển năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức truyền nhiễm; đào tạo đội ngũ có khả năng tiếp nhận, điều trị và theo dõi các bệnh truyền nhiễm thường gặp cũng như các tình huống dịch bệnh mới nổi.

Với chuyên khoa nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ toàn diện trong khám chữa bệnh, cấp cứu và hồi sức nhi khoa, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu. Bên cạnh đó, bệnh viện còn tham gia hỗ trợ công tác quản trị, bao gồm xây dựng quy trình vận hành, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và nâng cao năng lực điều hành cho đội ngũ quản lý các khoa, phòng.

Ngoài ra, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM cũng tham gia hỗ trợ phát triển các chuyên khoa sâu, góp phần giúp người dân khu vực tiếp cận nhiều dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.


Chuyên gia Nga đến Bệnh viện Nhân Dân 115 chuyển giao kỹ thuật cao mổ thần kinh

(NLĐO)-Các chuyên gia Nga chuyển giao kỹ thuật cao này cho Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP HCM), giúp bảo vệ người bệnh khỏi tổn thương thần kinh, giảm những rủi ro biến chứng trong mổ và cải thiện kết quả sau phẫu thuật.

Bệnh viện Nguyễn Trãi chuyển giao AI phát hiện rối loạn nhịp tim ra Côn Đảo

(NLĐO) - Trí tuệ nhân tạo này do Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM thiết kế đơn giản, chuyển giao dễ dàng tới tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Nhiều chuyên gia Mỹ đến Việt Nam chuyển giao công nghệ mới

(NLĐO)-Những ngày qua nhiều chuyên gia đến từ Mỹ sang Việt Nam chuyên giao kỹ thuật chuyên môn, công nghệ mới cho một số bệnh viện tại TP HCM ứng dụng vào điều trị các lĩnh vực về chấn thương thương chỉnh hình, thoái hóa khớp, cột sống, trẻ hóa...

