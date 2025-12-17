HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Nguyễn Trãi chuyển giao AI phát hiện rối loạn nhịp tim ra Côn Đảo

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Trí tuệ nhân tạo này do Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM thiết kế đơn giản, chuyển giao dễ dàng tới tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Ngày 17-12, BSCKII Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho hay bệnh viện vừa chuyển giao ứng dụng trong theo dõi, chẩn đoán bệnh tim mạch đến với người dân Côn Đảo. 

Từ đội ngũ ban đầu không chuyên, bệnh viện đã kiên trì xây dựng thành công mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) "made by Nguyễn Trãi". Mô hình AI tầm soát rung nhĩ và chẩn đoán nhồi máu cơ tim được phát triển từ con số 0, sử dụng dữ liệu của chính người Việt, đảm bảo tính chính xác và ứng dụng cao. Mô hình AI tầm soát rung nhĩ thông qua thiết bị đeo thông minh đã đạt độ nhạy xấp xỉ 100%, được đề cử "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024".

App AI “made by Nguyễn Trãi” đến Côn Đảo - Ảnh 1.

Thiết bị đo lưu động của Bệnh viện Nguyễn Trãi gắn cho bệnh nhân tại nhà

Với mục tiêu bình đẳng công nghệ AI không chỉ là công cụ dành riêng cho tuyến trên, Bệnh viện Nguyễn Trãi đã thiết kế hệ thống App đơn giản, có thể chuyển giao dễ dàng tới tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa—nơi thiếu nhân lực chuyên khoa trầm trọng. Việc này cho phép chẩn đoán và sàng lọc ban đầu từ xa, chỉ cần có internet. Ứng dụng đã được triển khai thành công tại Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Côn Đảo, mang lại hiệu quả phát hiện rối loạn nhịp tim kịp thời cho người dân đảo.

BS Hưng khẳng định: "AI chỉ thật sự có giá trị khi phục vụ cộng đồng, đặc biệt là tuyến cơ sở". Bệnh viện Nguyễn Trãi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và quy trình, đồng thời kêu gọi hình thành một "Liên minh dữ liệu" để cùng nhau xây dựng "AI chung" phục vụ sức khỏe người Việt.

Định hướng chiến lược của Bệnh viện Nguyễn Trãi là phát triển tim mạch thành trung tâm chuyên sâu, được khuếch đại bởi trí tuệ nhân tạo vì một tương lai chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững.

Tin liên quan

Bộ Y tế chuẩn bị ban hành quy định về AI trong y tế

Bộ Y tế chuẩn bị ban hành quy định về AI trong y tế

(NLĐO) - Chuẩn hóa dữ liệu, liên thông hồ sơ sức khỏe, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng dụng AI là nền tảng để Việt Nam phát triển mạnh y tế từ xa.

Nguy kịch vì tra Google, hỏi AI để... chữa bệnh

Nhiều người nhờ "người máy" chẩn bệnh và điều trị đã vô tình bỏ lỡ thời điểm vàng, đối mặt biến chứng sức khỏe khó lường

Ai sẽ được tiêm chủng miễn phí theo luật mới?

(NLĐO) - Dự thảo Luật Phòng bệnh bổ sung đối tượng được tiêm chủng miễn phí và đưa hình thức tiêm một liều, tiêm theo chiến dịch vào nhóm bắt buộc.

