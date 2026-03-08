HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM: Hơn 3.000 khách quốc tế đến hội chợ VIFA EXPO 2026

Hoàng Triều

(NLĐO) - Đông đảo các nhà mua hàng quốc tế đang đến TPHCM tham dự VIFA EXPO 2026 để gặp gỡ, tìm kiếm nhà sản xuất nội ngoại thất, thủ công mỹ nghệ...

Sáng 8-3, Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ 17 - VIFA EXPO 2026 đã chính thức khai mạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay: hơn 650 doanh nghiệp, 2.500 gian hàng diễn ra đồng thời tại hai trung tâm triển lãm trọng điểm phía Nam – WTC EXPO (phường Bình Dương) và SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây). Hội chợ thu hút hơn 3.000 khách tham quan quốc tế đến từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế và nhà sản xuất uy tín như Remacro, Kentex Vietnam, Michael Amini, Evergreen Home, Accent Furniture, Vina Arya, Jiecang, Antique House, Najarian, Natural Hardwood Lumber, Lê Trần, Phú Ngọc, Đại Hoàng My, Canadian Wood, Best Furniture, DHP International…

Các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đa dạng và mới nhất từ đồ gỗ, đồ nội ngoại thất (sofa, bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bếp…); đồ trang trí (tranh, bình hoa, đèn bàn, chăn, ga, gối, đệm, màn rèm), thủ công mỹ nghệ (sơn mài, lục bình, mây tre đan…), quà tặng, gỗ nguyên liệu, máy móc và phụ kiện…

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, VIFA EXPO 2026 định vị vai trò là điểm gặp gỡ trực tiếp giữa nhà mua hàng quốc tế và các doanh nghiệp sản xuất nội thất của Việt Nam.

- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả liễn khai mạc Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ 17 - VIFA EXPO 2026

- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, đánh giá VIFA EXPO là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của ngành gỗ và nội thất trong năm nay.

- Ảnh 5.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo các nhà mua hàng đến từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... đã đến đăng ký tham quan và tìm hiểu các sản phẩm nội ngoại thất, thủ công mỹ nghệ

- Ảnh 6.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, VIFA EXPO 2026 định vị vai trò là điểm gặp gỡ trực tiếp giữa nhà mua hàng quốc tế và các doanh nghiệp sản xuất nội thất của Việt Nam

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đa dạng và mới nhất, từ đồ gỗ, đồ nội ngoại thất, đồ trang trí, thủ công mỹ nghệ...

- Ảnh 12.

Nhiều khách hàng quốc tế tìm nguồn hàng tại Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam

- Ảnh 13.

Sau 17 lần tổ chức, VIFA EXPO đã trở thành một trong những sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín và quy mô hàng đầu của ngành gỗ và nội ngoại thất Việt Nam, đồng thời là điểm hẹn quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà mua hàng, nhà thiết kế và nhà phân phối đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

VIFA EXPO 2026 ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TPHCM và Quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM

- Ảnh 14.

Bên cạnh hoạt động trưng bày triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức các chuỗi tọa đàm chuyên ngành miễn phí về xu hướng thị trường nội ngoại thất thế giới và xuất khẩu trực tuyến. Song song là các tour tham quan nhà máy tại Bình Dương, chương trình Business Lunch và Gala Dinner nhằm tăng cường kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao tiền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TPHCM (200 triệu đồng) và Quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM (200 triệu đồng).


