TPHCM: Hơn 3.000 khách quốc tế đến hội chợ VIFA EXPO 2026

Sáng 8-3, Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ 17 - VIFA EXPO 2026 đã chính thức khai mạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay: hơn 650 doanh nghiệp, 2.500 gian hàng diễn ra đồng thời tại hai trung tâm triển lãm trọng điểm phía Nam – WTC EXPO (phường Bình Dương) và SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây). Hội chợ thu hút hơn 3.000 khách tham quan quốc tế đến từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế và nhà sản xuất uy tín như Remacro, Kentex Vietnam, Michael Amini, Evergreen Home, Accent Furniture, Vina Arya, Jiecang, Antique House, Najarian, Natural Hardwood Lumber, Lê Trần, Phú Ngọc, Đại Hoàng My, Canadian Wood, Best Furniture, DHP International…
Các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đa dạng và mới nhất từ đồ gỗ, đồ nội ngoại thất (sofa, bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bếp…); đồ trang trí (tranh, bình hoa, đèn bàn, chăn, ga, gối, đệm, màn rèm), thủ công mỹ nghệ (sơn mài, lục bình, mây tre đan…), quà tặng, gỗ nguyên liệu, máy móc và phụ kiện…
Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, VIFA EXPO 2026 định vị vai trò là điểm gặp gỡ trực tiếp giữa nhà mua hàng quốc tế và các doanh nghiệp sản xuất nội thất của Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, đánh giá VIFA EXPO là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của ngành gỗ và nội thất trong năm nay.
Các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đa dạng và mới nhất, từ đồ gỗ, đồ nội ngoại thất, đồ trang trí, thủ công mỹ nghệ...
VIFA EXPO 2026 ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TPHCM và Quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM
Bên cạnh hoạt động trưng bày triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức các chuỗi tọa đàm chuyên ngành miễn phí về xu hướng thị trường nội ngoại thất thế giới và xuất khẩu trực tuyến. Song song là các tour tham quan nhà máy tại Bình Dương, chương trình Business Lunch và Gala Dinner nhằm tăng cường kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác.
Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao tiền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TPHCM (200 triệu đồng) và Quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM (200 triệu đồng).
