TPHCM: Hỗn chiến từ quán nhậu ra ngoài đường do "mời bia"

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 16-11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) đang điều tra vụ nhiều người ẩu đả trước quán nhậu.

Hiện trường vụ việc sáng 16-11.

Khoảng 23 giờ 30 khuya 15-11, nhiều người nhậu trong quán ốc đêm trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú. Tại đây, hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn nên lao vào nhau ẩu đả, dùng ly, chén ném vào nhau. Xô xát sau đó tiếp diễn bên ngoài quán.

Lúc này, nhiều thực khách hoảng sợ nên chạy ra ngoài. Vụ ẩu đả khiến khoảng 3 người bị thương.

Theo người dân khu vực, lúc 23 giờ 30, họ nghe nhiều tiếng la cùng tiếng ly vỡ. "Có cả trăm người sau đó đến chứng kiến vụ việc" - một người dân kể lại.

Công an phường Tăng Nhơn Phú sau đó đến đưa một số người về trụ sở làm việc.

Bước đầu xác định mâu thuẫn do một người qua mời uống bia nhưng bị từ chối, sau đó lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau.

Rất đông người dân tụ tập theo dõi.

Sáng 16-11, lực lượng công an đến hiện trường trích xuất camera.

Công an phường Tăng Nhơn Phú đến hiện trường đưa một số người về trụ sở.







