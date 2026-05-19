TPHCM huy động toàn hệ thống y tế khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Ngày 19-5, Sở Y tế TPHCM cho biết ngành y tế vừa tổ chức cuộc họp với toàn bộ bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn nhằm triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh trong đợt TPHCM triển khai khám sức khoẻ miễn phí cho người dân trên địa bàn

Theo Sở Y tế TPHCM, với quy mô dân số lớn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, thành phố sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia chương trình, bao gồm bệnh viện công lập, ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế, trạm y tế phường, xã cùng lực lượng y tế cộng đồng. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, đồng bộ và rộng khắp.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tổ chức lại khoa khám bệnh tại các bệnh viện đa khoa. Các cơ sở y tế sẽ rà soát quy trình tiếp nhận, bố trí khu vực khám sức khỏe và sàng lọc riêng biệt, đồng thời chuẩn hóa quy trình phân luồng, tư vấn và trả kết quả cho người dân. Việc tách dần hoạt động khám sức khỏe định kỳ khỏi quy trình khám chữa bệnh thông thường được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho bệnh viện và nâng cao hiệu quả tầm soát bệnh.

Theo định hướng của ngành y tế, tại các khoa khám bệnh sẽ hình thành các khu vực chuyên trách về khám sức khỏe và sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ ngay từ giai đoạn đầu.

Song song đó, TPHCM cũng điều phối đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ y tế cơ sở. Các bệnh viện chuyên khoa sẽ tham gia hỗ trợ nhân lực và chuyên môn cho trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động.

Về lâu dài, các đơn vị chuyên khoa sẽ phát huy thế mạnh trong các chương trình tầm soát bệnh lý tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu và phục hồi chức năng.

Ngành y tế thành phố cũng đa dạng hóa mô hình tiếp cận cộng đồng thông qua việc tổ chức khám sức khỏe tại trung tâm y tế, trạm y tế, trường học, nhà máy, xí nghiệp và các điểm khám lưu động. Hoạt động này sẽ được lồng ghép với chương trình chăm sóc người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, hạn chế tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến trên.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được xác định là nền tảng quan trọng của chương trình khám sức khỏe toàn dân. TPHCM sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung cho tất cả điểm khám, bảo đảm kết quả khám sức khỏe được cập nhật thống nhất và liên thông với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Qua đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu, theo dõi và sử dụng thông tin sức khỏe khi cần thiết.

Để chương trình phát huy hiệu quả lâu dài, ngành y tế TPHCM xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường truyền thông để hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ; nâng cao năng lực y tế cơ sở; phát huy vai trò chính quyền địa phương trong quản lý sức khỏe người dân; đồng thời tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

Theo Sở Y tế TPHCM, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở số lượt khám mà hướng đến xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và tăng cường sự phối hợp giữa bệnh viện, chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.