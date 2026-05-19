TPHCM huy động toàn hệ thống y tế khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM huy động toàn hệ thống y tế khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân năm 2026, TPHCM sẽ đồng loạt tổ chức khám tại bệnh viện, trung tâm y tế, trường học, cộng đồng dân cư,...

Ngày 19-5, Sở Y tế TPHCM cho biết ngành y tế vừa tổ chức cuộc họp với toàn bộ bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn nhằm triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

img

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh trong đợt TPHCM triển khai khám sức khoẻ miễn phí cho người dân trên địa bàn

Theo Sở Y tế TPHCM, với quy mô dân số lớn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, thành phố sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia chương trình, bao gồm bệnh viện công lập, ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế, trạm y tế phường, xã cùng lực lượng y tế cộng đồng. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, đồng bộ và rộng khắp.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tổ chức lại khoa khám bệnh tại các bệnh viện đa khoa. Các cơ sở y tế sẽ rà soát quy trình tiếp nhận, bố trí khu vực khám sức khỏe và sàng lọc riêng biệt, đồng thời chuẩn hóa quy trình phân luồng, tư vấn và trả kết quả cho người dân. Việc tách dần hoạt động khám sức khỏe định kỳ khỏi quy trình khám chữa bệnh thông thường được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho bệnh viện và nâng cao hiệu quả tầm soát bệnh.

Theo định hướng của ngành y tế, tại các khoa khám bệnh sẽ hình thành các khu vực chuyên trách về khám sức khỏe và sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ ngay từ giai đoạn đầu.

Song song đó, TPHCM cũng điều phối đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ y tế cơ sở. Các bệnh viện chuyên khoa sẽ tham gia hỗ trợ nhân lực và chuyên môn cho trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động. 

Về lâu dài, các đơn vị chuyên khoa sẽ phát huy thế mạnh trong các chương trình tầm soát bệnh lý tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu và phục hồi chức năng.

Ngành y tế thành phố cũng đa dạng hóa mô hình tiếp cận cộng đồng thông qua việc tổ chức khám sức khỏe tại trung tâm y tế, trạm y tế, trường học, nhà máy, xí nghiệp và các điểm khám lưu động. Hoạt động này sẽ được lồng ghép với chương trình chăm sóc người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, hạn chế tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến trên.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được xác định là nền tảng quan trọng của chương trình khám sức khỏe toàn dân. TPHCM sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung cho tất cả điểm khám, bảo đảm kết quả khám sức khỏe được cập nhật thống nhất và liên thông với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Qua đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu, theo dõi và sử dụng thông tin sức khỏe khi cần thiết.

Để chương trình phát huy hiệu quả lâu dài, ngành y tế TPHCM xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường truyền thông để hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ; nâng cao năng lực y tế cơ sở; phát huy vai trò chính quyền địa phương trong quản lý sức khỏe người dân; đồng thời tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

Theo Sở Y tế TPHCM, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở số lượt khám mà hướng đến xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và tăng cường sự phối hợp giữa bệnh viện, chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tin liên quan

Những lưu ý khi khám sức khoẻ định kỳ

Những lưu ý khi khám sức khoẻ định kỳ

(NLĐO) – Nhiều người chủ động khám sức khoẻ định kỳ để tầm soát sớm bệnh lý thông qua khám lâm sàng, xét nghiệm máu và các thăm dò chức năng.

Phát hiện nhiều bệnh lý do khí hậu khắc nghiệt khi khám sức khoẻ

(NLĐO) - Một số bệnh thường gặp trong trong cộng đồng đã được các bác sĩ đầu ngành phát hiện khi khám sức khoẻ cho người dân tại tỉnh Lai Châu

TP HCM kêu gọi các cặp đôi khám sức khoẻ trước khi kết hôn

(NLĐO) - Nhằm tăng chất lượng dân số, ngành y tế TP HCM kêu gọi các cặp đôi chuẩn bị kết hôn chủ động tầm soát, phát hiện sớm và chữa trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến sức khỏe sinh sản.

chăm sóc sức khỏe khám sàng lọc TPHCM sở y tế khám sức khoẻ miễn phí khám sức khoẻ định kỳ khám định kỳ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo