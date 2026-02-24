HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

TPHCM: Khẩn trương rà soát, chuẩn hóa thông tin cử tri

Thiện An

(NLĐO) - Công an cấp xã phối hợp Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã khẩn trương rà soát, chuẩn hóa thông tin cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 cho biết thống nhất sử dụng giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ), nhằm phù hợp với bản in có sẵn tại chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

TPHCM: khẩn trương rà soát, chuẩn hóa thông tin cử tri - Ảnh 1.

Cử tri TP HCM đọc lại tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước khi bỏ phiếu Ảnh: Ý LINH

Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo công an cấp xã phối hợp Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã khẩn trương rà soát, chuẩn hóa thông tin cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý.

Do giấy màu in thẻ cử tri cần quản lý chặt chẽ để tránh cấp phát, sử dụng sai quy định, Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Sở Nội vụ phối hợp Công an TPHCM chuyển giấy về Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã để bàn giao cho công an cấp xã thực hiện in. Công an cấp xã in thẻ và bàn giao để Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã ký, đóng dấu, cấp phát, hoàn thành trong thời gian từ ngày 5 đến 10-3. UBND cấp xã phối hợp công an cấp xã bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện theo dự toán được phê duyệt.

Riêng 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn (khoảng 5.000 cử tri), việc in thẻ cử tri đã hoàn tất trong ngày 21-2 để phục vụ bầu cử sớm, diễn ra từ 7 giờ ngày 26-2.

Tin liên quan

Kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh sự chuẩn bị của TPHCM trong công tác chuẩn bị bầu cử

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

(NLĐO) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng

1.022 đại biểu dự Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

(NLĐO)- 1.022 đại biểu dự Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Quốc hội TPHCM cử tri bầu cử
