TPHCM: Không để dự án chậm do vướng quy hoạch

Ngày 13-1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dự và chỉ đạo hội nghị.

Nền tảng pháp lý

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm chuyển giao chiến lược sang giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Bước sang năm 2026, TPHCM bước vào năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030) với mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh nhưng bền vững.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc tập trung cao độ triển khai nhiều công việc quan trọng.

Trong đó, chú ý các công việc trọng tâm, trọng điểm như phát triển TOD, dự án nhà ở xã hội, dự án thu hút đầu tư chiến lược… bởi khi triển khai các dự án hay thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thì vấn đề đặt ra là phù hợp quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh vai trò công tác quy hoạch trong đầu tư công của thành phố.

Cũng chính vì thế, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh việc phủ kín hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật… tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho thu hút đầu tư, đẩy nhanh các dự án đầu tư công, phát triển hạ tầng, chỉnh trạng đô thị.

Ông Bùi Xuân Cường nhận định: vướng nhất trong đầu tư công là quy hoạch, nhất là dự án ở lĩnh vực y tế, giáo dục…

Do đó, khi triển khai công việc trong thời gian tới tránh tình trạng "vướng do quy hoạch". Ngành quy hoạch phải nhận diện tình hình, vấn đề để đi trước, xử lý trước, định hướng.

Ông Bùi Xuân Cường đề nghị trên cơ sở danh mục các dự án có chủ trương đầu tư công thì Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, tổng hợp để chỉ đúng địa điểm vướng, tháo gỡ sớm để khi các chủ đầu tư trình thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư thì thủ tục sẽ nhanh.

"Mong tập thể Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục giữ vững bản sắc, văn hóa của hơn 20 năm phát triển. Đi vào công việc, hành động dứt khoát, đột phá, khẩn trương cho ra kết quả, từ đó tạo hiệu ứng đi vào dự án và lan tỏa các dự án khác" – ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Chờ đợi đồ án quy hoạch tổng thể

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Võ Hoàng Ngân nhấn mạnh điều thuận lợi cho công tác quy hoạch, phát triển TPHCM chính là Nghị quyết 260/2025

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho rằng tính về quy mô thì TPHCM là siêu đô thị của châu Á, dân số 14 triệu người và dư địa phát triển còn khá lớn.

Theo ông, sự kỳ vọng phát triển TPHCM trong tương lai rất cao và lớn, trong đó vai trò của Sở Quy hoạch - Kiến trúc là tham mưu chính cho thành phố; trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang, vinh dự.

Trong đó, nhiệm vụ cụ thể và quan trọng nhất là đồ án quy hoạch tổng thể TPHCM (thực hiện theo Nghị quyết 260/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM) mà lãnh đạo thành phố chỉ đạo phải phê duyệt trong tháng 11 năm nay.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá sẽ có nhiều thách thức nhưng thành phố có cơ hội thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

"Trong đó có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; công cụ rất tốt là Nghị quyết 260/2025 với sự phân cấp, phân quyền rất mạnh cho thành phố và một số điều kiện thuận lợi khác" – ông Ngân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Tại buổi lễ, 2 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Kiểm tra và pháp chế, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Xây dựng; ông Nguyễn Hoàng Phương, Chánh Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nguyên Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.