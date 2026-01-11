HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khơi thông thị trường nhà ở

Bài và ảnh: QUỐC ANH

Điều chỉnh quy hoạch, cải cách hành chính, gỡ vướng cho hàng ngàn dự án... được kỳ vọng sẽ "lành mạnh hóa" thị trường nhà ở, kéo giảm giá nhà về sát thực tế.

Các báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết năm 2026 thị trường bất động sản kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, nhu cầu thực của xã hội và định hướng phát triển bền vững.

Giá nhà vẫn ở mức cao

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đối với nhà ở thương mại và khu đô thị, cả nước đang triển khai 1.114 dự án, quy mô khoảng 529.029 căn, trong đó có 229.150 căn chung cư, 299.879 căn nhà ở riêng lẻ. Bên cạnh đó, cả nước có 444 dự án (tổng vốn khoảng 2,08 triệu tỉ đồng) được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ở phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH), việc triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, cả nước có 698 dự án với quy mô 657.441 căn. Trong đó, 193 dự án đã hoàn thành (169.143 căn); 200 dự án đang xây dựng (134.111 căn); 305 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (354.187 căn).

Dù vậy, đánh giá tổng thể tình hình thị trường bất động sản năm 2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng nguồn cung bất động sản hiện nay vẫn mất cân đối. Cụ thể, dư thừa sản phẩm ở phân khúc trung và cao cấp, trong khi thiếu nghiêm trọng nhà ở giá phù hợp, đặc biệt là NƠXH, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp.

Ngoài ra, giá bất động sản vẫn ở mức cao so với thu nhập của đại đa số người dân, vượt quá khả năng chi trả của nhiều nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, việc cập nhật thông tin lên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của các địa phương, doanh nghiệp còn chậm, khiến việc tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác của người dân, nhà đầu tư và cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Tạo thị trường bền vững

Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án thí điểm phát triển nhà ở thương mại với giá phù hợp trên nguyên tắc chỉ định chủ đầu tư và giao đất theo bảng giá đất. Đề án dự kiến trình Quốc hội trong năm nay, kỳ vọng kéo giảm giá nhà, góp phần thúc đẩy nguồn cung nhà ở phù hợp cũng như tăng cường cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân.

Khơi thông thị trường nhà ở - Ảnh 1.

Nhà lưu trú công nhân quy mô 1.040 căn hộ tại phường Cát Lái, TP HCM

Là địa phương có thị trường nhà ở sôi động bậc nhất, đặc biệt là NƠXH, ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho hay thời gian qua, thành phố đã nỗ lực tạo quỹ đất sạch, thu hút nhà đầu tư. Trong thời gian tới, thành phố định hướng mở rộng đối tượng được mua NƠXH; tạo "luồng xanh" tháo gỡ thủ tục cho các dự án NƠXH, vốn là "nút thắt" thời gian qua. Với "luồng xanh" này sẽ rút ngắn thời gian lựa chọn nhà đầu tư, từ hơn 200 ngày xuống còn khoảng 52 ngày, đồng thời cắt giảm một số khâu trung gian trong quy trình thẩm định. Những điều chỉnh này giúp dự án NƠXH có thể đi vào thực tế nhanh hơn, giảm chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp, từ đó kéo giảm giá nhà về sát thực tế. Bên cạnh đó, TP HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục cho 47 dự án đã được chấp thuận chủ trương, với quy mô khoảng 34.000 căn, dự báo sẽ góp phần khơi thông thị trường bất động sản.

Bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, cho rằng bên cạnh hệ thống pháp luật, các công cụ quản lý như: quy hoạch, chiến lược, chương trình và kế hoạch phát triển đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Theo bà, đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH, cũng như định hướng phát triển phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp, đều xuất phát từ các chương trình, kế hoạch và quy hoạch đã được địa phương hoàn thiện. Đây là nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, ổn định và bền vững trong thời gian tới. 

Tháo gỡ hàng trăm ngàn ha đất đóng băng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết để hiện thực hóa triển vọng tích cực và tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới, Bộ Xây dựng xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó có việc rà soát, tháo gỡ khó khăn tại các dự án bất động sản trên cả nước, qua đó khơi thông nguồn lực đầu tư.

Theo Ban Chỉ đạo 751 (Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng), trong tổng số 2.991 dự án gặp vướng mắc trên cả nước với quy mô 153.433 ha, đến nay đã tháo gỡ được 926 dự án, quy mô hơn 52.000 ha, với tổng mức đầu tư 724.650 tỉ đồng. 2.065 dự án còn lại đang được các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện phân loại theo từng nhóm vấn đề, thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc. Theo ông Sinh, nhiệm vụ này góp phần tháo gỡ hàng trăm ngàn ha đất đóng băng, chống lãng phí nguồn lực của nhà nước và doanh nghiệp, giúp nhiều doanh nghiệp tránh phá sản, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực lớn vào nền kinh tế.


