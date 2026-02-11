TPHCM kích hoạt mạng lưới 10 đội đáp ứng nhanh phòng dịch

Ngày 11-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đơn vị này vừa kiện toàn 10 đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên địa bàn thành phố mở rộng.

Thành viên Đội đáp ứng nhanh (RRT) được hướng dẫn sử dụng đúng cách phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

Trong bối cảnh địa bàn quản lý được mở rộng sau khi sáp nhập các tỉnh, HCDC thành lập 10 đội đáp ứng nhanh (RRT), sẵn sàng kích hoạt theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo HCDC, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp và sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

Địa bàn rộng, dân số đông, cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, biến đổi khí hậu và áp lực giao thương quốc tế làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành y tế trong việc nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh, hạn chế tối đa tác động đến sức khỏe người dân.

Do đó, HCDC đã rà soát, tổ chức lại lực lượng RRT từ các đơn vị tiền thân của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành mô hình thống nhất. Hiện 10 đội với tổng số 100 thành viên đã được thành lập, luân phiên trực chiến để đảm bảo tính cơ động trên toàn địa bàn.

Mỗi đội gồm 10 thành viên đảm nhiệm 8 vị trí: đội trưởng, cán bộ dịch tễ, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, cán bộ vệ sinh khử khuẩn, cán bộ truyền thông, cán bộ sức khỏe môi trường, cán bộ hậu cần và lái xe. Cơ cấu đa ngành giúp đội triển khai đồng bộ các hoạt động điều tra, xử lý ổ dịch, kiểm soát lây nhiễm và truyền thông nguy cơ trong thời gian ngắn nhất, theo phương châm "chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Thời gian tới, dự kiến mỗi trạm y tế phường, xã, đặc khu sẽ thành lập ít nhất một đội RRT, phối hợp chặt chẽ với các đội của HCDC, từng bước hình thành mạng lưới phản ứng nhanh đồng bộ, liên thông trên toàn địa bàn Thành phố mở rộng.

ThS-BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC, nhấn mạnh các đội viên phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ, nắm vững quy trình chuyên môn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn sinh học để có thể triển khai nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống khẩn cấp. Khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ hoặc tín hiệu cảnh báo dịch, Đội RRT sẽ được kích hoạt ngay để điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ, xác định phạm vi ảnh hưởng, khoanh vùng xử lý ổ dịch, triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm và truyền thông nguy cơ. Đồng thời, các đội sẽ hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến cơ sở trong xử lý các tình huống y tế công cộng.



