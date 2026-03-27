Thời sự Chính trị

TPHCM kiến nghị Bộ Công Thương ưu tiên cung cấp điện

Thiện An

(NLĐO) - TPHCM kiến nghị hạn chế tối đa cắt giảm công suất, đặc biệt vào cao điểm tối trong ngày

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia về việc ưu tiên cung cấp điện cho khu vực Thành phố

Theo UBND TPHCM, để đảm bảo công tác cung cấp điện, Tổng Công ty Điện lực Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh công tác kiện toàn lưới điện, giảm sự cố, giảm mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng. 

Bên cạnh đó, cập nhật điều chỉnh thường xuyên các phương án cung cấp điện, phương án xử lý sự cố; triển khai vận động khách hàng tham gia chương trình tiết kiệm điện và dịch chuyển phụ tải, dịch chuyển 5 - 10% công suất sử dụng từ khung giờ 17 giờ đến 20 giờ sang sau 22 giờ. 

TPHCM kiến nghị Bộ Công Thương ưu tiên cung cấp điện cho Thành phố - Ảnh 1.

TPHCM kiến nghị Bộ Công Thương và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia ưu tiên cung cấp điện cho Thành phố

Về lưới điện, với hạ tầng lưới điện hiện hữu cùng các giải pháp đã và đang triển khai, lưới điện TPHCM hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cung cấp điện trong năm 2026.

Trong khi đó, về nguồn điện, ngày 26-2-2026, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có Công văn đề cập công suất khả dụng phân bổ cho khu vực TPHCM bao gồm 3 kịch bản.

Cụ thể, đối với kịch bản 1, công suất phân bổ đảm bảo đủ nguồn cho lưới điện TPHCM kể cả đối với phương án công suất cực đại (Pmax) tăng trưởng cao là 9,7%.

Đối với kịch bản 2, công suất phân bổ đảm bảo đủ nguồn cho lưới điện TPHCM đối với phương án Pmax tăng trưởng 4,8%; tuy nhiên, với phương án Pmax tăng trưởng 9,7%, có khả năng thiếu công suất tối đa 354 MW vào cao điểm tối (từ 17 đến 20 giờ). Vì vậy, rất cần sự phối hợp tốt của tất cả các tổ chức cá nhân sử dụng điện với ngành điện trong tiết kiệm điện và dịch chuyển phụ tải, nhằm không để xảy ra việc thiếu hụt công suất.

Đối với kịch bản 3, vào thời gian ban ngày trong tháng 4 đến tháng 6, công suất được phân bổ đều đáp ứng đối với 2 phương án Pmax tăng trưởng 4,8% và 9,7% do có hỗ trợ từ các nguồn năng lượng mặt trời.

Vào thời gian cao điểm tối trong tháng 4 đến tháng 6, công suất được phân bổ có thể thiếu tối đa là 723 MW đối với phương án Pmax tăng trưởng 4,8%; và 1.226 MW đối với phương án Pmax tăng trưởng 9,7%.

Tại công văn, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Công Thương và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia xem xét ưu tiên cung cấp điện cho khu vực Thành phố, hạn chế tối đa cắt giảm công suất, đặc biệt vào cao điểm tối trong ngày. Việc này nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt của người dân TPHCM.

Đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính

Đề xuất cắt điện, nước để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính

(NLĐO)- Bộ Công an đề xuất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng biện pháp tạm ngừng xuất cảnh; cắt điện, nước...

Điện lực TPHCM kích hoạt kịch bản ứng phó mùa khô

(NLĐO)- Điện lực TPHCM sẽ cập nhật danh sách các khách hàng trọng điểm, làm việc với các đơn vị liên quan để bảo đảm nguồn điện ổn định.

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Sáng 22-3-2026, tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS trồng 1.000 cây xanh tại các khu quản lý vận hành sửa chữa.

