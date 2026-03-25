Kinh tế

Điện lực TPHCM kích hoạt kịch bản ứng phó mùa khô

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Điện lực TPHCM sẽ cập nhật danh sách các khách hàng trọng điểm, làm việc với các đơn vị liên quan để bảo đảm nguồn điện ổn định.

Kịch bản cung ứng điện mùa khô

Tại hội nghị về các giải pháp cung ứng điện và dịch vụ điện cho khách hàng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM) do Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức sáng 25-3, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó trong bối cảnh nắng nóng có thể gia tăng cả về cường độ lẫn thời gian.

Cụ thể, kịch bản cơ sở dự kiến công suất đạt 1.350 MW, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025; trong khi kịch bản cao hơn lên tới 1.423 MW, tương ứng mức tăng 11,3%.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC chia sẻ về kịch bản đảm bảo cung ứng nguồn điện tại hội nghị

EVNHCMC cũng đã cập nhật danh sách khách hàng ưu tiên, trọng điểm theo công bố của Sở Công Thương; đồng thời làm việc với Trung tâm vận hành hệ thống điện quốc gia để được phân bổ công suất hợp lý. Trung tâm điều độ hệ thống điện TPHCM phối hợp các công ty điện lực xây dựng phương án cung ứng điện ổn định cho khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp.

Lãnh đạo EVNHCMC cũng bày tỏ mong muốn các khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp, tiếp tục hưởng ứng các chương trình tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả và điều chỉnh phụ tải; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng điện để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho thành phố.

Các doanh nghiệp tham gia hội nghị

Đẩy mạnh đầu tư lưới điện và điện mặt trời mái nhà

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, EVNHCMC cũng tập trung đầu tư phát triển lưới điện theo hướng hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

"Giai đoạn 2026-2030, EVNHCMC có kế hoạch triển khai 139 công trình ngầm hóa nhằm đảm bảo mỹ quan, an toàn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước mắt, trong năm 2026 sẽ tập trung ngầm hóa lưới điện trên một số tuyến đường chính như 30-4, 2-9, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, Hùng Vương, Phạm Ngọc Thạch…" – ông Bùi Trung Kiên thông tin.

Để bảo đảm nguồn điện dài hạn, EVNHCMC đang đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến các quy định tại Nghị định 58/2025/NĐ-CP, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Song song đó, đơn vị phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất hướng dẫn doanh nghiệp nắm rõ quy định liên quan; triển khai các tính năng trực tuyến như đăng ký điện mặt trời mái nhà và nghiệm thu kết nối với hệ thống giám sát EVN-RMCS trên website chăm sóc khách hàng, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu đầu tư.

Nắng nóng gay gắt: Điện lực TPHCM "bày cách" tiết kiệm điện

Nắng nóng gay gắt: Điện lực TPHCM “bày cách” tiết kiệm điện

(NLĐO) - EVNHCMC khuyến cáo nên chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức 26-28°C và sử dụng chế độ quạt gió...

Các công ty điện lực vươn mình sau sáp nhập

Điểm cốt lõi là các đơn vị vẫn bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, không gián đoạn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

EVNHCMC bổ nhiệm tân giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại trụ sở Công ty Điện lực Vũng Tàu.

