UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ thêm từ nguồn vốn ngân sách Trung ương về biến đổi khí hậu, xử lý ô nhiễm môi trường cho TPHCM với số tiền là 10.000 tỉ đồng.

UBND TPHCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven kênh. Trong ảnh: nhà ven kênh ở địa bàn quận 8 cũ

UBND TPHCM cho biết hiện nay, thành phố còn tồn tại nhiều căn nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch; phần lớn tập trung tại các lưu vực chịu áp lực thoát nước lớn.

Tình trạng này dẫn đến nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ, sạt lở, cản trở dòng chảy, gia tăng ngập úng; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và chất lượng sống của người dân; tạo áp lực lớn cho hệ thống thoát nước.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, theo Thông báo kết luận 235-TB/VPTW ngày 24-6-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa để xóa nhà tạm trên và ven sông, kênh rạch…

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra mục tiêu đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn thành phố (20.000 căn).

TPHCM đã phê duyệt 2 đề án: Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên, ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030 và Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn quận 8 cũ nay là 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Hai đề án đặt mục tiêu: Nạo vét, khơi thông kênh rạch, chống sạt lở, xây dựng hệ thống đường, kè ven kênh, chỉnh trang đô thị, cải tạo làm sạch môi trường đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường nước và không khí, đầu tư xây dựng công viên cây xanh và không gian công cộng. Tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện 2 đề án là 105.000 tỉ đồng.

Hiện TPHCM tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế quan trọng: Tăng trưởng kinh tế "hai con số", hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị và triển khai nhiều dự án kết nối liên vùng theo chỉ đạo của Chính phủ và Quốc hội.

Công tác chỉnh trang đô thị, di dời và bố trí tái định cư đối với nhà trên và ven sông, kênh, rạch cần nguồn lực rất lớn, nhất là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm tỉ trọng chủ yếu, khả năng cân đối của ngân sách thành phố trước mắt rất khó khăn.