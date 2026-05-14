Thời sự

TPHCM: Kinh doanh lưu trú du lịch ở chung cư chưa sôi động

QUỐC ANH

(NLĐO) - TP HCM đã "cởi trói" cho mô hình căn hộ cho thuê ngắn ngày phục vụ du lịch, tuy nhiên đến nay số lượng thông báo hoạt động chưa nhiều.

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 14-5, ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng TPHCM, thông tin về mô hình căn hộ cho thuê ngắn ngày phục vụ du lịch.

Quy định chặt chẽ

TPHCM: Kinh doanh lưu trú du lịch ở chung cư chưa sôi động - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng TPHCM.

Theo ông Đức Anh, tại Điều 12 Quyết định số 19/2026 của UBND TPHCM ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn (hiệu lực từ 25-4) có quy định: "căn hộ trong nhà chung cư được khai thác phù hợp với loại hình căn hộ, công năng sử dụng của căn hộ, hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Bên cạnh đó, quy định đã cụ thể hóa về trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khai thác căn hộ trong nhà chung cư .

Về công tác quản lý nhà nước, Sở Xây dựng ghi nhận thời gian qua có phát sinh xung đột tại một số chung cư (như tại dự án nhà chung cư Hà Đô Centrosa, phường Hòa Hưng).

Xung đột chủ yếu liên quan đến các nội dung như: việc khách thuê căn hộ sử dụng tiện ích chung quá tải gây ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Tiếp đến là sự khác biệt về lợi ích giữa cư dân ở thực và chủ căn hộ khai thác lưu trú.

Tuy nhiên, Quyết định 19/2026 đã bổ sung cơ sở pháp lý rõ hơn để xử lý các tình huống này thông qua: nội quy nhà chung cư, hội nghị nhà chung cư; vai trò của ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành.

Ngoài ra còn có xử lý vi phạm về cư trú, kinh doanh bất động sản, Thuế, PCCC… (nếu có) để đưa hoạt động này vào khuôn khổ quản lý cụ thể để giảm tranh chấp thực tế tại các dự án nhà chung cư.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Trưởng Phòng Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch - Sở Du lịch TPHCM, cho biết từ thời điểm Quyết định số 19/2026 có hiệu lực đến nay, Sở Du lịch ghi nhận số lượng thông báo hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch từ các căn hộ chung cư chưa nhiều.

TPHCM: Kinh doanh lưu trú du lịch ở chung cư chưa sôi động - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Trưởng Phòng Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch - Sở Du lịch TPHCM

"Nguyên nhân là do các tổ chức, cá nhân hiện vẫn đang trong quá trình rà soát điều kiện pháp lý, hoàn thiện hồ sơ và đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu liên quan trước khi đăng ký hoạt động theo quy định mới" – bà Lệ nói.

Bà Lệ cho rằng mô hình lưu trú ngắn hạn qua nền tảng đang trở thành một kênh bổ trợ hiệu quả cho ngành du lịch thành phố trong bối cảnh kinh tế số và xã hội công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Để phát huy những mặt tích cực của mô hình lưu trú ngắn hạn qua nền tảng trực tuyến, đồng thời bảo đảm công tác quản lý nhà nước, an ninh trật tự và chất lượng điểm đến du lịch, Sở Du lịch đã đề xuất một số nhóm giải pháp và kiến nghị trọng tâm.

Cụ thể, hoàn thiện đồng bộ hành lang pháp lý; ràng buộc trách nhiệm của các nền tảng OTA (đại lý du lịch trực tuyến). Trong đó, kiến nghị các cơ quan quản lý Trung ương yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới (Airbnb, Agoda, Booking...) phải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và triển khai đồng bộ Phần mềm khai báo lưu trú; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm…

TP HCM: Đề xuất thí điểm cho thuê căn hộ chung cư ngắn ngày từ 1-9

TP HCM: Đề xuất thí điểm cho thuê căn hộ chung cư ngắn ngày từ 1-9

(NLĐO) - Cơ quan tham mưu đề xuất thí điểm cho thuê căn hộ ngắn ngày trong nhà chung cư trên địa bàn TP HCM trong 12 tháng.

Sở Xây dựng TP HCM gửi báo cáo lên UBND TP về việc thí điểm cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn

(NLĐO)- Còn nhiều ý kiến trái chiều trong đó có phản đối về việc thí điểm thực hiện cho thuê lưu trú ngắn hạn trong chung cư.

Cấm căn hộ cho thuê ngắn ngày và tiếng nói từ thực tế

Việc cấm sử dụng căn hộ để cho thuê ngắn ngày qua ứng dụng Airbnb đang ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người

