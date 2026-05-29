TPHCM lắp loa cảnh báo giảm tốc trên cầu Sài Gòn

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng) vừa triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống biển báo điện tử kết hợp loa phát thanh trên cầu Sài Gòn nhằm cảnh báo phương tiện giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực này.

TPHCM thí điểm lắp loa và màn hình led cảnh báo giảm tốc độ trên cầu Sài Gòn

Loa và màn hình led được lắp đặt theo hướng lưu thông từ khu vực Thủ Đức về trung tâm TPHCM, lực lượng chức năng đã lắp đặt 2 màn hình LED hiển thị nội dung cảnh báo "Đường trơn, giảm tốc độ". Đồng thời, hệ thống loa phát thanh liên tục phát thông điệp nhắc nhở người dân chú ý quan sát, chủ động giảm tốc để đảm bảo an toàn giao thông.

Đây là khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm và trong điều kiện thời tiết mưa trơn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Việc lắp đặt hệ thống cảnh báo được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn trên tuyến cửa ngõ quan trọng này.

Ông Nguyễn Văn Hòa (Sinh năm 1977, ngụ phường Thủ Đức), người thường xuyên di chuyển qua cầu Sài Gòn cho biết việc phát loa cảnh báo trực tiếp giúp tài xế dễ chú ý hơn so với biển báo thông thường. "Nhiều lúc trời mưa hoặc đường đông, tài xế dễ chủ quan chạy nhanh. Có loa nhắc liên tục sẽ giúp người đi đường giảm tốc độ kịp thời, an toàn hơn", ông Hòa nói.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả của mô hình để đánh giá, xem xét khả năng nhân rộng tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông cao trên địa bàn thành phố.