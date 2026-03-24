TPHCM lấy lại khu đất rộng hơn 1,6 ha đã cho thuê gần 30 năm

UBND TPHCM vừa có thông báo về việc thu hồi khu đất rộng 16.148 m² tại số 507 đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân (nay là phường An Lạc, TPHCM) do Công ty TNHH Mekong Auto sử dụng.

TPHCM thu hồi khu đất do Công ty TNHH Mekong Auto sử dụng

Khu đất này trước đây được Nhà nước cho Công ty Sài Gòn Kỹ nghệ Nông cơ (Sakyno) và Công ty Mekong (nay là Công ty TNHH Mekong Auto) thuê theo các quyết định ban hành vào các năm 1997 và 1999. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ địa chính đã được phê duyệt từ ngày 24-12-1997.

Lý do thu hồi là do khu đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng, thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.