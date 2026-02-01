Gia Lai thu hồi đất cao su kém hiệu quả để phát triển kinh tế

Ngày 1-2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết các cơ quan chức năng đang thực hiện thủ tục thu hồi đất đối với 4 dự án phát triển kinh tế – xã hội trên phần diện tích do các công ty cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) quản lý. Đây đều là những dự án đã được phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, các dự án gồm: Cụm công nghiệp số 2 (Đak Đoa 2) với quy mô 74,9 ha; Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE – Đak Đoa có diện tích 467,035 ha; Cụm công nghiệp Ia Grai tại xã Ia Hrung (52,69 ha) và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Sê. Các khu đất này hiện do các công ty cao su Chư Sê, Mang Yang và Chư Păh quản lý.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc thu hồi đất được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, trong trường hợp thật cần thiết để phục vụ các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thực tế, trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp cao su đã đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai, nhất là trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, những biến động bất lợi của thị trường, đặc biệt là giá mủ cao su liên tục ở mức thấp, đã khiến hiệu quả sản xuất giảm mạnh.

UBND tỉnh Gia Lai nhìn nhận mức đóng góp ngân sách và khả năng giải quyết việc làm của các doanh nghiệp cao su hiện nay không còn đạt kỳ vọng như giai đoạn trước. Trong khi đó, quỹ đất lớn vẫn bị "neo" vào những diện tích cao su kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc thu hồi đất cao su kém hiệu quả để chuyển sang phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng được xem là hướng đi tất yếu, nhằm tạo dư địa mới cho Gia Lai bứt phá.