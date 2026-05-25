TPHCM lên phương án bố trí hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM lên phương án bố trí hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách

Thiện An

(NLĐO) - Tính đến ngày 20-4, TPHCM có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách và phải kết thúc hoạt động trước 31-5

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Sắp xếp sang vị trí việc làm khác theo tiêu chí, tiêu chuẩn

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ rà soát, thống kê thực trạng người hoạt động không chuyên trách hiện nay tại từng địa phương. Sau đó, đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã để bố trí, sắp xếp sang vị trí việc làm khác đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Tổng hợp số lượng dôi dư do không thể tiếp tục bố trí việc làm khác và dự trù kinh phí giải quyết chế độ, chính sách.

Tính đến ngày 20-4, TPHCM có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách; đang bố trí tại khối Đảng là 1.083 người, Mặt trận Tổ quốc là 1.172 người, UBND là 2.414 người, Ban Chỉ huy quân sự là 348 người. Thành phố phải thực hiện kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách trước 31-5.

Phương án nào cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách của TPHCM? - Ảnh 1.

Trên cơ sở số lượng người hoạt động không chuyên trách hiện có, UBND TPHCM đề nghị UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện các phương án.

Cụ thể, đối với phương án tiếp nhận vào làm công chức, UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để thực hiện thủ tục tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức theo quy định và thẩm quyền được phân cấp.

UBND cấp xã bảo đảm tổng số biên chế cán bộ, công chức có mặt sau khi thực hiện việc tiếp nhận không vượt định hướng bố trí biên chế tại Công văn 09/CV-BCĐ8, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-5.

UBND TPHCM lưu ý vị trí việc làm thực hiện việc tiếp nhận, thực hiện theo danh mục vị trí việc làm ban hành kèm theo Nghị định 361/2025.

Về phương án tiếp nhận vào làm viên chức, UBND cấp xã chủ động rà soát số lượng viên chức còn thiếu, xây dựng kế hoạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm viên chức. Trên cơ sở chủ trương chấp thuận việc tuyển dụng viên chức của cấp có thẩm quyền thực hiện ngay quy trình tiếp nhận vào viên chức, đảm bảo hoàn thành trước 31-5.

Khuyến khích đảm nhiệm các chức danh ở khu phố, ấp

Về phương án ký hợp đồng, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM, Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ quy định và nhu cầu sử dụng nhân lực theo vị trí việc làm đề xuất một hoặc một số nhiệm vụ của vị trí việc làm cần thực hiện việc ký hợp đồng, số lượng, đối tượng ký hợp đồng; đồng thời lập dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TIN LIÊN QUAN

TPHCM cũng khuyến khích bố trí người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân thường trực… hiện còn thiếu nhân sự đảm bảo theo quy định.

Về phương án giải quyết chính sách, UBND cấp xã khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo quy định; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trước ngày 30-6.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thành phố chính sách tri ân đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-5.

Tin liên quan

Một tỉnh tuyển 165 công chức cấp xã từ lực lượng không chuyên trách

Một tỉnh tuyển 165 công chức cấp xã từ lực lượng không chuyên trách

(NLĐO) - Một tỉnh dự kiến tuyển dụng 165 công chức cấp xã từ lực lượng hoạt động không chuyên trách.

Kết thúc hoạt động đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trước 31-5

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Ba phương án sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã khi chấm dứt hoạt động từ ngày 31-5

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã nêu 3 phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi chấm dứt hoạt động từ 31-5-2026.

TPHCM phương án người hoạt động không chuyên trách người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo