TPHCM lên phương án bố trí hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Sắp xếp sang vị trí việc làm khác theo tiêu chí, tiêu chuẩn

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ rà soát, thống kê thực trạng người hoạt động không chuyên trách hiện nay tại từng địa phương. Sau đó, đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã để bố trí, sắp xếp sang vị trí việc làm khác đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Tổng hợp số lượng dôi dư do không thể tiếp tục bố trí việc làm khác và dự trù kinh phí giải quyết chế độ, chính sách.

Tính đến ngày 20-4, TPHCM có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách; đang bố trí tại khối Đảng là 1.083 người, Mặt trận Tổ quốc là 1.172 người, UBND là 2.414 người, Ban Chỉ huy quân sự là 348 người. Thành phố phải thực hiện kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách trước 31-5.

Trên cơ sở số lượng người hoạt động không chuyên trách hiện có, UBND TPHCM đề nghị UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện các phương án.

Cụ thể, đối với phương án tiếp nhận vào làm công chức, UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để thực hiện thủ tục tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức theo quy định và thẩm quyền được phân cấp.

UBND cấp xã bảo đảm tổng số biên chế cán bộ, công chức có mặt sau khi thực hiện việc tiếp nhận không vượt định hướng bố trí biên chế tại Công văn 09/CV-BCĐ8, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-5.

UBND TPHCM lưu ý vị trí việc làm thực hiện việc tiếp nhận, thực hiện theo danh mục vị trí việc làm ban hành kèm theo Nghị định 361/2025.

Về phương án tiếp nhận vào làm viên chức, UBND cấp xã chủ động rà soát số lượng viên chức còn thiếu, xây dựng kế hoạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm viên chức. Trên cơ sở chủ trương chấp thuận việc tuyển dụng viên chức của cấp có thẩm quyền thực hiện ngay quy trình tiếp nhận vào viên chức, đảm bảo hoàn thành trước 31-5.

Khuyến khích đảm nhiệm các chức danh ở khu phố, ấp

Về phương án ký hợp đồng, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM, Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ quy định và nhu cầu sử dụng nhân lực theo vị trí việc làm đề xuất một hoặc một số nhiệm vụ của vị trí việc làm cần thực hiện việc ký hợp đồng, số lượng, đối tượng ký hợp đồng; đồng thời lập dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TPHCM cũng khuyến khích bố trí người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân thường trực… hiện còn thiếu nhân sự đảm bảo theo quy định.

Về phương án giải quyết chính sách, UBND cấp xã khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo quy định; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trước ngày 30-6.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thành phố chính sách tri ân đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-5.