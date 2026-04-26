Sáng 26-4 (nhằm ngày 10-3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TPHCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Dự lễ có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhân dân thành phố.

Truyền thống cao đẹp

Trình bày diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc Tổ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - khẳng định tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương là nhớ về cội nguồn, khẳng định giá trị thiêng liêng về lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta, nhân dân ta.

Đó là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và xây dựng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

"Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ là thể hiện truyền thống cao đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn hồn thiêng sông núi, nhớ về tinh thần của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ý chí và con người Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước" - ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.



Tháng 12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh, xác định ngày mùng 10-3 Âm lịch hằng năm là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Theo ông Nguyễn Phước Lộc, ngày 19-9-1954 tại Đền Hùng, Bác Hồ kính yêu cũng đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ trước khi về tiếp quản Thủ đô: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước; Bác, cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Chung sức, đồng lòng vì sự phát triển

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, vinh dự là thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân thành phố đồng lòng xây dựng và bảo vệ thành phố; chung sức phấn đấu, hiệp lực vượt qua mọi thử thách, khắc phục mọi khó khăn.

Mỗi bước phát triển của thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành của HĐND, UBND, sự tham gia của MTTQ Việt Nam thành phố đều có sự gắn bó, ủng hộ, tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2026, Đảng bộ TPHCM xác định phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với việc xây dựng thế trận lòng dân... để tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ thành phố và tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới.

Năm 2026 cũng là năm hoàn thiện toàn diện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, thiết thực lập thành tích kỷ niệm các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và của thành phố, nhất là kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026); kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

"Học tập tiền nhân, noi gương Quốc Tổ, kế tục truyền thống dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng..., chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố và đội ngũ đảng viên của chúng ta hôm nay trong tiến trình lịch sử của dân tộc, của Đảng" - ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Nghi thức dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh TPHCM tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện sứ mệnh cùng cả nước; nỗ lực toàn diện để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

"Tất cả chúng ta - Đảng bộ, cả hệ thống chính trị - làm được những điều yêu cầu như trên chính là thực hiện ý nghĩa sâu sắc tại thực tiễn hướng về Quốc Tổ Hùng Vương" - ông Nguyễn Phước Lộc đúc kết.

Sau phần diễn văn là nghi thức dâng bánh chưng bánh dày, hoa quả, đặc sản Nam Bộ lên Quốc Tổ Hùng Vương. Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và cán bộ, chiến sĩ, đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có công khai phá vùng đất Sài Gòn - Gia Định.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Đông đảo người dân hướng về Quốc Tổ

Tại TPHCM, nhiều hoạt động hướng về Quốc Tổ đã diễn ra. Điển hình như Hội thi "Gói - Nấu bánh chưng" dâng cúng Quốc Tổ lần thứ VIII; Hội trại truyền thống "Tự hào nòi giống Tiên Rồng" lần thứ XVII... Nhiều khu vui chơi giải trí, công viên, trường học, địa điểm công cộng trên địa bàn TPHCM cũng tổ chức dâng hương, các hoạt động tưởng niệm, chương trình văn hóa nghệ thuật hướng về Quốc Tổ. Các hoạt động Giỗ Tổ tại TPHCM đã góp phần ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước, khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng biết ơn tổ tiên, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" trong các tầng lớp nhân dân thành phố và các tỉnh, thành phía Nam.



