Thời sự

Biển người đổ về Đền Hùng trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Dòng người ngày càng đông đang đổ về Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026.

Ngày 25-4 (mùng 9-3 âm lịch), thời tiết tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) nắng nhẹ, không mưa, thuận lợi cho người dân và du khách về Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026.

Từ sáng sớm, nhiều ngả đường dẫn về khu vực trung tâm lễ hội Đền Hùng đã tấp nập người và xe. Hàng vạn người dân, du khách đổ về các khu vực như Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng.

Dòng người ngày càng đông đang đổ về khu vực Đền Hùng. Ảnh: Công an Phú Thọ

Lượng khách đổ về Đền Hùng tăng đột biến trước ngày Giỗ Tổ, Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân không chen lấn, xô đẩy và tận tình giúp đỡ người già, trẻ nhỏ. Đồng thời tổ chức phát nước, sữa miễn phí phục vụ du khách.

Trong hôm nay 25-4 đã diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ hội đền Tam Giang năm 2026, giải bơi chải tỉnh Phú Thọ năm 2026, đặc biệt là chương trình bắn pháo hoa tầm cao vào tối cùng ngày tại cầu đi bộ công viên Văn Lang.

Theo Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, tính từ tháng Giêng đến 20 giờ ngày 24-4, lượng khách về Đền Hùng ước tính khoảng 4 triệu lượt người.

Lực lượng công an hướng dẫn, giúp đỡ người dân, du khách. Ảnh: Theo Công an Phú Thọ

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26-4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ.

Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng các loại trang thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm 2026.

Lực lượng công an túc trực đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ người dân, du khách. Ảnh: Theo Công an Phú Thọ

Ngoài lực lượng công khai, công an tỉnh còn bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hóa trang tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, hệ thống camera an ninh thế hệ mới được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư, trên các trục đường giao thông và khu vực Đền Hùng, giúp ghi nhận hình ảnh, phân tích dữ liệu, nhận diện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Hình ảnh sẽ truyền về trung tâm chỉ huy để chỉ đạo các tổ công tác kịp thời xác minh, xử lý.

Cửa ngõ phía Đông - Tây TPHCM ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

