Sở GD-ĐT TPHCM ngày 1-12 đã ra thông báo đến các thí sinh về vòng phỏng vấn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Thời gian, địa điểm dự thi phỏng vấn như sau: Ngày 6 và 7-12: Các đơn vị thuộc các cụm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dự thi tại Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn (Khu A- Đô thị mới Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TPHCM).

Ngày 13-12: Các đơn vị thuộc các cụm 12, 13, 14 dự thi tại Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400 đường 30 tháng 4, phường Thủ Dầu Một, TP HCM)

Ngày 14-12: Các đơn vị thuộc các cụm 15, 16 dự thi tại Trường THPT Bà Rịa (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, TPHCM).

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 là cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn TP

Quy định về việc dự thi phỏng vấn: Thí sinh có mặt trước 30 phút của ca phỏng vấn; không mang các sản phẩm cồng kềnh, gây nguy hại, cháy nổ đến địa điểm thi. Thí sinh có thể quay video, chụp ảnh sản phẩm quá khổ để trình bày cho giám khảo. Sản phẩm, mô hình nhỏ nhẹ (một người mang được), laptop cá nhân có thể mang vào phòng phỏng vấn.

Hồ sơ mang vào phòng phỏng vấn: Thí sinh in hai bản báo cáo (không quá 15 trang kể cả bìa và phụ lục) để nộp cho giám khảo khi được gọi vào phòng phỏng vấn.

Thí sinh sẽ trình bày dự án và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo trong thời gian tối đa 10 phút, học sinh không trình bày poster, chỉ trình bày bảng trình chiếu khi có yêu cầu của giám khảo.

Các đơn vị dự thi xem thông tin về thời gian, địa điểm phỏng vấn của các dự án trên hệ thống đã đăng ký thi https//:truonghoithi.hcm.edu.vn. Sở GD-ĐT không giải quyết các trường hợp yêu cầu dời qua ngày khác.

Sản phẩm dự thi là dự án thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi, được thực hiện trong thời gian 1 năm (tính đến ngày 10-12-2025). Dự án có thể của 1 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm 2 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 dự án dự thi. Mỗi người hướng dẫn nghiên cứu chỉ được hướng dẫn 1 dự án dự thi trong 1 lần tổ chức cuộc thi. Người hướng dẫn nghiên cứu chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải ký phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu. Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực, cụ thể:

Ở vòng phỏng vấn, ban chấm thi tiến hành phỏng vấn trực tiếp (hoặc trực tuyến) các học sinh thực hiện các dự án đã đạt yêu cầu của vòng xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn để xét giải, đồng thời chọn ra 60 dự án tham gia vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dự kiến vào ngày 5 và 7-1-2026.



