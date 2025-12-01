HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM: Lưu ý mới nhất về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh cả 3 khu vực

Đặng Trinh

(NLĐO)- Thí sinh dự vòng thi phỏng vấn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP chia theo 3 khu vực, bắt đầu từ ngày 6-12

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 1-12 đã ra thông báo đến các thí sinh về vòng phỏng vấn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. 

Thời gian, địa điểm dự thi phỏng vấn như sau:  Ngày 6 và 7-12: Các đơn vị thuộc các cụm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dự thi tại Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn (Khu A- Đô thị mới Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TPHCM).

Ngày 13-12: Các đơn vị thuộc các cụm 12, 13, 14 dự thi tại Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400 đường 30 tháng 4, phường Thủ Dầu Một, TP HCM)

Ngày 14-12: Các đơn vị thuộc các cụm 15, 16 dự thi tại Trường THPT Bà Rịa (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, TPHCM).

TP HCM: Lưu ý mới nhất về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh cả 3 khu vực - Ảnh 1.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 là cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn TP

Quy định về việc dự thi phỏng vấn: Thí sinh có mặt trước 30 phút của ca phỏng vấn; không mang các sản phẩm cồng kềnh, gây nguy hại, cháy nổ đến địa điểm thi. Thí sinh có thể quay video, chụp ảnh sản phẩm quá khổ để trình bày cho giám khảo. Sản phẩm, mô hình nhỏ nhẹ (một người mang được), laptop cá nhân có thể mang vào phòng phỏng vấn.

Hồ sơ mang vào phòng phỏng vấn: Thí sinh in hai bản báo cáo (không quá 15 trang kể cả bìa và phụ lục) để nộp cho giám khảo khi được gọi vào phòng phỏng vấn.

Thí sinh sẽ trình bày dự án và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo trong thời gian tối đa 10 phút, học sinh không trình bày poster, chỉ trình bày bảng trình chiếu khi có yêu cầu của giám khảo.

Các đơn vị dự thi xem thông tin về thời gian, địa điểm phỏng vấn của các dự án trên hệ thống đã đăng ký thi https//:truonghoithi.hcm.edu.vn. Sở GD-ĐT không giải quyết các trường hợp yêu cầu dời qua ngày khác. 

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 là cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn TP. 

Sản phẩm dự thi là dự án thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi, được thực hiện trong thời gian 1 năm (tính đến ngày 10-12-2025). Dự án có thể của 1 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm 2 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 dự án dự thi. Mỗi người hướng dẫn nghiên cứu chỉ được hướng dẫn 1 dự án dự thi trong 1 lần tổ chức cuộc thi. Người hướng dẫn nghiên cứu chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải ký phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu. Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực, cụ thể:

TP HCM: Lưu ý mới nhất về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh cả 3 khu vực - Ảnh 2.

TP HCM: Lưu ý mới nhất về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh cả 3 khu vực - Ảnh 3.

Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực

Ở vòng phỏng vấn,  ban chấm thi tiến hành phỏng vấn trực tiếp (hoặc trực tuyến) các học sinh thực hiện các dự án đã đạt yêu cầu của vòng xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn để xét giải, đồng thời chọn ra 60 dự án tham gia vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dự kiến vào ngày 5 và 7-1-2026. 


Tin liên quan

Từ kết quả kiểm tra học sinh vi phạm giao thông của Công an TP HCM: Sở GD-ĐT chỉ đạo khẩn

Từ kết quả kiểm tra học sinh vi phạm giao thông của Công an TP HCM: Sở GD-ĐT chỉ đạo khẩn

(NLĐO)- Hiệu trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm nếu trường bị phát hiện trông giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe

Thống nhất mẫu đồng phục cho học sinh toàn TP HCM: Sở GD-ĐT lên tiếng

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, quy định về trang phục học sinh hiện nay thực hiện theo Thông tư 26/2020 của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT TP HCM nói gì về "những lớp học có sĩ số trên 50 học sinh"?

(NLĐO)- Một số phụ huynh ở TP HCM nêu ý kiến, hiện nay tồn tại nhiều lớp học có sĩ số trên 50 học sinh gây quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục

cấp quốc gia chịu trách nhiệm phỏng vấn trực tiếp ban giám khảo khoa học kỹ thuật cuộc thi Khoa học kỹ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo