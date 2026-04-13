HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM mạnh tay kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT năm 2026

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Năm 2025, dù TPHCM đã tăng cường quản lý chi khám chữa bệnh BHYT nhưng vẫn vượt dự toán khoảng 900 tỷ đồng, tương đương 2,82% mức được giao.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn, trong bối cảnh quỹ BHYT tiếp tục chịu áp lực lớn do chi phí gia tăng.

TPHCM tăng cường kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT, siết chặt quản lý quỹ năm 2026 - Ảnh 1.

Người bệnh khám chữa bệnh BHYT tại Trạm Y tế phường Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Hải Yến

Theo đánh giá của thành phố, trong năm 2025, các sở, ngành và cơ sở khám chữa bệnh đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT, góp phần bảo đảm quyền lợi người tham gia và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Tuy nhiên, tổng chi khám chữa bệnh BHYT vẫn vượt dự toán khoảng 900 tỉ đồng, tương đương 2,82% kế hoạch.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, đồng thời bảo đảm quyền lợi người tham gia. UBND TPHCM giao Sở Y tế được chủ trì, phối hợp với BHXH TPHCM rà soát, phân bổ hợp lý thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu giữa các tuyến chuyên sâu, cơ bản và ban đầu. Việc phân bổ phải phù hợp năng lực từng cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đồng thời tạo thuận lợi tối đa trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngành y tế cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử, chuẩn hóa và xác thực dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định. Cùng với đó, cần xây dựng giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực tại tuyến y tế cơ sở để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trong quá trình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đối với BHXHTPHCM, UBND TPHCM yêu cầu thông báo dự kiến chi khám chữa bệnh BHYT năm 2026 đến từng cơ sở y tế theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đơn vị này phải chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện nghiêm quy trình tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh.

Cơ quan bảo hiểm cũng cần tăng cường giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, triển khai đầy đủ các chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở y tế phải được thực hiện thường xuyên, cả theo kế hoạch và đột xuất, nhằm kịp thời phát hiện sai phạm. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tiếp tục được đẩy mạnh với các hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng, góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, UBND TPHCM yêu cầu người đứng đầu đơn vị tổ chức thực hiện đúng các quy định pháp luật về khám chữa bệnh và BHYT, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Các cơ sở cần xây dựng quy trình chẩn đoán, điều trị phù hợp, trong đó quy định rõ tiêu chí nhập viện điều trị nội trú gắn với điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực.

Các bệnh viện, cơ sở y tế phải chủ động sắp xếp số giường bệnh phù hợp với quy mô và năng lực hiện có; đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt tại tuyến ban đầu nhằm giảm tải cho tuyến trên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chi phí BHYT cũng được nhấn mạnh, bao gồm liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, cập nhật kịp thời lên hệ thống giám định và tra cứu lịch sử điều trị để phát hiện, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.

Ngoài ra, các cơ sở y tế phải đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ điều trị theo đúng quy định, không để người bệnh phải tự chi trả ngoài phạm vi quyền lợi. Việc sử dụng thuốc và dịch vụ kỹ thuật cần bảo đảm hợp lý, tiết kiệm nhưng vẫn duy trì chất lượng điều trị.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo