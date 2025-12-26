TPHCM: Miễn tiền thuê đất cho dự án, địa bàn ưu đãi

Ngày 26-12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM Khóa X đã thông qua nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn.

Theo nghị quyết, đối tượng được áp dụng chính sách ưu đãi là các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất - kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đất đai. Các dự án này phải đáp ứng một trong hai điều kiện: Thuộc danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; là dự án phi lợi nhuận theo quy định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đại biểu thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Về chế độ ưu đãi cụ thể, nghị quyết quy định việc miễn tiền thuê đất được áp dụng sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

Theo đó, các dự án thuộc danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê nếu đầu tư tại địa bàn đặc khu Côn Đảo và thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Đối với các dự án sản xuất - kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, nghị quyết quy định miễn tiền thuê đất trong thời hạn 20 năm khi đầu tư tại các phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và các xã Châu Pha, Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm; hoặc đầu tư tại địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Mức miễn tiền thuê đất trong thời hạn 15 năm được áp dụng đối với các dự án sản xuất - kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nhưng đầu tư tại các địa bàn còn lại ngoài các khu vực đã được hưởng ưu đãi toàn bộ thời gian hoặc 20 năm. Ngoài ra, các dự án thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư khi triển khai tại các phường, xã nêu trên cũng được áp dụng mức miễn tiền thuê đất 15 năm.

Bên cạnh đó, nghị quyết quy định miễn tiền thuê đất trong thời hạn 10 năm đối với các dự án sản xuất - kinh doanh đầu tư tại các phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và các xã Châu Pha, Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm; nhưng không thuộc các trường hợp ưu đãi cao hơn.

Các dự án sản xuất - kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư nhưng không thuộc các khu vực và trường hợp nêu trên sẽ được miễn tiền thuê đất trong thời hạn 6 năm.

Đối với các dự án phi lợi nhuận, nghị quyết quy định miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê với dự án được đầu tư trên địa bàn TPHCM.

76 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại đợt 3 Cùng ngày, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2025 (đợt 3). Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. TPHCM chấp thuận danh mục 76 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn trong năm 2025 Theo đó, TPHCM chấp thuận danh mục 76 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn trong năm 2025 với tổng diện tích hơn 393 ha. Các sở, ngành liên quan thực hiện công bố công khai danh mục các khu đất trên cổng thông tin điện tử trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nghị quyết được thông qua. Đối với các tổ chức kinh doanh bất động sản, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi công bố danh mục, TPHCM sẽ ban hành thông báo chấp thuận cho các đơn vị đủ điều kiện được thực hiện dự án thí điểm. Thời hạn thực hiện việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất thí điểm sẽ kéo dài từ ngày nghị quyết được thông qua cho đến hết 31-3-2030. Đối với các dự án mà tổ chức kinh doanh bất động sản đã có quyền sử dụng đất, thời hạn để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cũng được ấn định đến mốc thời gian này.



