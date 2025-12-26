HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Miễn tiền thuê đất cho dự án, địa bàn ưu đãi

Tin: Ngọc Giang; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - HĐND TPHCM thông qua danh mục 76 khu đất với tổng diện tích hơn 393 ha dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại

Ngày 26-12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM Khóa X đã thông qua nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn.

Theo nghị quyết, đối tượng được áp dụng chính sách ưu đãi là các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất - kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đất đai. Các dự án này phải đáp ứng một trong hai điều kiện: Thuộc danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; là dự án phi lợi nhuận theo quy định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

TPHCM: Quy định chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất cho dự án, địa bàn ưu đãi - Ảnh 1.

Đại biểu thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Về chế độ ưu đãi cụ thể, nghị quyết quy định việc miễn tiền thuê đất được áp dụng sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

Theo đó, các dự án thuộc danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê nếu đầu tư tại địa bàn đặc khu Côn Đảo và thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Đối với các dự án sản xuất - kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, nghị quyết quy định miễn tiền thuê đất trong thời hạn 20 năm khi đầu tư tại các phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và các xã Châu Pha, Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm; hoặc đầu tư tại địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Mức miễn tiền thuê đất trong thời hạn 15 năm được áp dụng đối với các dự án sản xuất - kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nhưng đầu tư tại các địa bàn còn lại ngoài các khu vực đã được hưởng ưu đãi toàn bộ thời gian hoặc 20 năm. Ngoài ra, các dự án thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư khi triển khai tại các phường, xã nêu trên cũng được áp dụng mức miễn tiền thuê đất 15 năm.

Bên cạnh đó, nghị quyết quy định miễn tiền thuê đất trong thời hạn 10 năm đối với các dự án sản xuất - kinh doanh đầu tư tại các phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và các xã Châu Pha, Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm; nhưng không thuộc các trường hợp ưu đãi cao hơn.

Các dự án sản xuất - kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư nhưng không thuộc các khu vực và trường hợp nêu trên sẽ được miễn tiền thuê đất trong thời hạn 6 năm.

Đối với các dự án phi lợi nhuận, nghị quyết quy định miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê với dự án được đầu tư trên địa bàn TPHCM.

76 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại đợt 3

Cùng ngày, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2025 (đợt 3).

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

TP HCM: Thông qua danh mục 76 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại đợt 3 - Ảnh 1.

TPHCM chấp thuận danh mục 76 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn trong năm 2025

Theo đó, TPHCM chấp thuận danh mục 76 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn trong năm 2025 với tổng diện tích hơn 393 ha. Các sở, ngành liên quan thực hiện công bố công khai danh mục các khu đất trên cổng thông tin điện tử trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nghị quyết được thông qua.

Đối với các tổ chức kinh doanh bất động sản, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi công bố danh mục, TPHCM sẽ ban hành thông báo chấp thuận cho các đơn vị đủ điều kiện được thực hiện dự án thí điểm.

Thời hạn thực hiện việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất thí điểm sẽ kéo dài từ ngày nghị quyết được thông qua cho đến hết 31-3-2030. Đối với các dự án mà tổ chức kinh doanh bất động sản đã có quyền sử dụng đất, thời hạn để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cũng được ấn định đến mốc thời gian này.


Tin liên quan

Danh mục 28 tờ trình dự kiến tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa X

Danh mục 28 tờ trình dự kiến tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa X

(NLĐO)-Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa X diễn ra chiều nay (26-12) sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng cho sự phát triển của thành phố

HĐND TPHCM sắp họp chuyên đề: Chốt bảng giá đất mới, "mở đường" cho cơ chế đặc thù mới

(NLĐO)- Ngày 26-12, HĐND TPHCM sẽ họp chuyên đề, xem xét 27 nội dung quan trọng, trong đó có Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM: Người dân nộp hồ sơ ở đâu, khi nào?

(NLĐO)- Từ ngày 15-12-2025, TPHCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố

Luật Đất đai nhà ở thương mại tiền thuê đất tiền sử dụng đất xây dựng cơ bản TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo