Quốc tế

TPHCM mở rộng cơ hội hợp tác với Úc

Tin, ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - “Hương vị Úc”, sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Úc tại TPHCM tổ chức, là sáng kiến kết nối xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân

Phát biểu tối 18-4 tại sự kiện "Hương vị Úc", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân. 

TP HCM mở rộng cơ hội hợp tác với Úc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại sự kiện tối 18-4

Trong bức tranh hợp tác năng động đó, TP HCM là một trong những trung tâm kết nối sôi động và hiệu quả nhất. 

Sau khi mở rộng không gian phát triển, TPHCM đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới với các đối tác Úc, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ sung lẫn nhau như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, logistics, giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững.

TP HCM mở rộng cơ hội hợp tác với Úc - Ảnh 2.

Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM Sarah Hooper trò chuyện cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường

Ông Bùi Xuân Cường đánh giá cao việc Tổng Lãnh sự quán Úc đã duy trì tổ chức sự kiện “Hương vị Úc” như một sáng kiến kết nối hiệu quả giữa xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng chính những hoạt động tinh tế,  giàu chiều sâu như “Hương vị Úc” đã góp phần vun đắp niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho hợp tác lâu dài giữa hai bên.

TP HCM mở rộng cơ hội hợp tác với Úc - Ảnh 3.

Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM Sarah Hooper phát biểu tại sự kiện

Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM Sarah Hooper cho biết chương trình thường niên “Hương vị Úc 2026” là dịp để kết nối mọi người, củng cố mối quan hệ và giới thiệu những tinh hoa đặc sắc nhất mà nước Úc mang đến.

Theo bà Sarah Hooper, sự kiện này trở thành một nhịp cầu vững chắc thúc đẩy kết nối kinh doanh và làm sâu sắc thêm sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Úc và Việt Nam đã xây dựng nên một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, nồng ấm và ngày càng giàu triển vọng. 

Bà Sarah Hooper nhấn mạnh: “Chúng ta thấy điều đó thể hiện rõ trong nhiều lĩnh vực – từ thương mại và đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, cho đến các mối liên kết nhân dân ngày càng phát triển vững chắc qua từng năm. Những sự kiện như thế này giúp những mối kết nối đó trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết”. 

Theo bà Sarah Hooper, đây không chỉ là dịp để tôn vinh, mà còn là không gian để kết nối và ghi nhận rằng rất nhiều thành tựu có thể đạt được khi các đối tác Úc và Việt Nam cùng hợp tác dựa trên sự tin cậy, thiện chí và khát vọng chung.

