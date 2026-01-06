HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

TPHCM: Nam thanh niên chạy xe máy buông 2 tay rồi tự quay lên mạng xã hội

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đoạn clip chạy xe mô tô buông 2 tay do chính nam thanh niên quay lại bằng camera hành trình rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình

Ngày 6-1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô buông 2 tay, sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên đường lớn, đang có nhiều phương tiện qua lại.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Sóng Thần, phường Dĩ An, TPHCM.

CLIP: Nam thanh niên chạy xe mô tô buông cả 2 tay gây bão mạng xã hội

Đáng nói, đoạn clip này do chính nam thanh niên quay lại bằng camera hành trình rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình.

Sau khi nắm sự việc, Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc, xác minh.

- Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên buông 2 tay khi chạy xe mô tô

Đến trưa 6-1, công an xác định phương tiện trong đoạn clip là mô tô Yamaha R15, biển số 85C1-432.13 và đã mời nam thanh niên lên công an làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này thực hiện hành vi chạy xe buông 2 tay, sử dụng điện thoại, đi vào đường cấm, sử dụng pô không có hệ thống giảm thanh, gắn biển số không đúng quy định.

Theo quy định, hành vi buông 2 tay khi lái xe mô tô sẽ bị tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng, phạt tiền 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình xác minh nguồn gốc phương tiện, chủ phương tiện, cơ quan chức năng sẽ xử lý thêm các hành vi vi phạm khác (nếu có).

