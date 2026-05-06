Thời sự Chính trị

TPHCM nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

PHAN ANH

(NLĐO) - Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ TPHCM đạt nhiều kết quả quan trọng

Chiều 6-5, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Đoàn khảo sát do bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Đoàn. Tiếp đoàn, phía TPHCM có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố.

TPHCM nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PHAN ANH

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên cho biết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ TPHCM đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đảng bộ TPHCM đã giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, ổn định hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên có chuyển biến về số lượng, cơ cấu, chất lượng, đồng thời quan tâm các khu vực, đối tượng đặc thù.

Cùng với đó, việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú cơ bản đi vào nền nếp.

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chiều 6-5. Clip: PHAN ANH

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể tại TPHCM đang đối mặt với áp lực rất lớn về nhân lực.

Từ đó, kiến nghị Trung ương cho phép TPHCM dựa trên khung biên chế tổng thể để chủ động cân đối, phân bổ biên chế cho phù hợp với đặc thù từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

TPHCM nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHAN ANH

Đối với các tổ chức Đảng trong khu vực ngoài Nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho rằng phương thức hoạt động cần tiếp tục được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng loại hình doanh nghiệp.

Trong đó, cần tăng thẩm quyền cho địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện để tổ chức Đảng trong khu vực này hoạt động thực chất, hiệu quả hơn.

Về công tác phát triển Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nói không nên áp chỉ tiêu một cách cào bằng, mà cần căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng tạo nguồn của từng địa bàn, từng đơn vị để xác định chỉ tiêu cụ thể.

Trọng tâm là quan tâm phát triển Đảng từ nguồn sinh viên; chú trọng bồi dưỡng, phát hiện nguồn kết nạp Đảng trong công nhân, đội ngũ y bác sĩ… Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên liên thông.

TPHCM nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng - Ảnh 3.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHAN ANH

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá qua khảo sát tại TPHCM, đoàn công tác ghi nhận nhiều nội dung có giá trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ thực tiễn phong phú của TPHCM.

Những kết quả đạt được, cùng các đề xuất, kiến nghị của TPHCM, sẽ được đoàn tiếp thu, ghi nhận đầy đủ để hoàn chỉnh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền.

TP HCM công bố quyết định sáp nhập, chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng

