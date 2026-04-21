TPHCM: Siết chặt kỷ cương, đổi mới thi đua trong ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Ngày 21-4, Cụm thi đua 17 thuộc Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2026.

Cam kết hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyên môn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Cụm trưởng Cụm thi đua 17 nhấn mạnh quyết tâm thi đua năm nay gắn liền với mục tiêu "Khai thông thể chế - Giải phóng nguồn lực". Để làm được điều đó, yếu tố kỷ cương trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải được đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Cụm trưởng Cụm thi đua 17, phát biểu triển khai kế hoạch thi đua

Theo nội dung ký kết, các đơn vị thành viên không chỉ cam kết hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyên môn mà còn phải đi đầu trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ và tuyệt đối không để xảy ra sai phạm kỷ luật.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là lời cam kết trách nhiệm của Cụm thi đua 17, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, bảo vệ vững chắc uy tín của tổ chức Đảng trong giai đoạn mới.

Ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Một nội dung trọng tâm được hội nghị thảo luận và thống nhất cao là Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua 17 năm 2026. Đây được xem là "bản lề" pháp lý để đảm bảo các hoạt động thi đua đi vào thực chất, công khai và dân chủ. Quy chế quy định rõ nguyên tắc hoạt động dựa trên tinh thần tập thể, dân chủ và quyết định theo đa số.

Theo đó, Cụm trưởng (Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM) có trách nhiệm chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch, thẩm định kết quả tự chấm điểm và tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua. Các đơn vị thành viên có nghĩa vụ tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của Cụm, đồng thời thực hiện chế độ tự kiểm tra và phục vụ công tác kiểm tra chéo lẫn nhau nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong bình chọn.

Ông Phạm Thành Chung, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại phiên thảo luận, các đơn vị đã không ngần ngại đăng ký những mô hình "khó", những phần việc đòi hỏi sự thay đổi về bản chất quản trị. Việc áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) vào công tác Đảng là một minh chứng điển hình.

Từ trước đến nay, đánh giá cán bộ trong môi trường cơ quan Đảng thường được xem là định tính, cảm tính. Việc đưa KPI vào thí điểm không chỉ giúp cá nhân hóa trách nhiệm mà còn tạo ra sự công bằng, khích lệ những cán bộ năng động, sáng tạo thực chất.

Bên cạnh đó, tinh thần "Khai thông thể chế - Giải phóng nguồn lực" còn được thể hiện qua quyết tâm số hóa. Việc đăng ký mô hình "Lưu trữ điện tử hồ sơ cán bộ, công chức" và "Họp trực tuyến giao ban định kỳ với cơ sở" không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn là bước đi mang tính chiến lược để xây dựng kho dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác tra cứu, thẩm định cán bộ một cách chính xác, nhanh chóng nhất.

Một trong những nội dung then chốt được các đơn vị trong Cụm thi đua 17 thống nhất đưa vào bản đăng ký thi đua năm 2026 là quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Các đơn vị cam kết phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, đảm bảo tỉ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% đến 4% trên tổng số đảng viên.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đăng ký thực hiện chuỗi hoạt động phong trào mang tính giáo dục chính trị sâu sắc, trải dài từ quý 2 đến quý IV năm 2026. Trọng tâm là các đợt sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyển đổi số như hội thi "Bình dân học vụ số" và các hoạt động "Về nguồn", giao lưu văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Thành Chung, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đánh giá cao tinh thần chủ động của Cụm thi đua 17. "Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phải đi đầu trong việc đổi mới tư duy quản trị. Mỗi mô hình đăng ký hôm nay phải trở thành một thực thể sống động, có sức lan tỏa, góp phần giải phóng nguồn lực con người để TPHCM phát triển bền vững" - Phạm Thành Chung nhấn mạnh.