Thời sự Đô thị

TPHCM: Nghiên cứu mở rộng đường Rừng Sác lên 8 làn xe

NGỌC QUÝ - QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM giao doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng đường Rừng Sác lên 8 làn xe theo hợp đồng BT, kỳ vọng giải áp lực giao thông cửa ngõ Cần Giờ.

UBND TPHCM vừa có văn bản giao Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Nghiên cứu mở rộng đường Rừng Sác lên 8 làn xe tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

Theo định hướng, đường Rừng Sác sẽ được mở rộng lên 8 làn xe với bề rộng 60 m

Theo chỉ đạo, doanh nghiệp được giao tự cân đối toàn bộ kinh phí để nghiên cứu, lập hồ sơ, không sử dụng ngân sách thành phố. Thời hạn hoàn thành báo cáo là 12 tháng kể từ ngày ban hành công văn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc giao nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không đồng nghĩa với quyền ưu tiên hay chỉ định doanh nghiệp này trở thành nhà đầu tư dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, TPHCM yêu cầu dừng nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với loạt dự án liên quan trên trục Rừng Sác và khu vực kết nối, gồm cầu Phú Xuân 2B, đoạn 15B nối từ cầu Cần Giờ đến cầu Phú Xuân 2B, cầu An Nghĩa giai đoạn 2, cầu Nông trường Quận 5 giai đoạn 2, cầu Rạch Đông giai đoạn 2, cầu Long Giang giai đoạn 2 và cầu Lôi Giang giai đoạn 2.

Theo đánh giá của thành phố, đường Rừng Sác hiện giữ vai trò là trục giao thông huyết mạch của huyện Cần Giờ, đồng thời là tuyến kết nối quan trọng với các khu vực lân cận. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này được xác định là một trong những nhiệm vụ hạ tầng trọng điểm giai đoạn từ nay đến năm 2027 nhằm đón đầu sự gia tăng về dân số và lượng khách du lịch trong tương lai.

Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, được Thủ tướng phê duyệt năm 2025, cũng xác định đường Rừng Sác là tuyến trục chính đô thị với mặt cắt ngang từ 40-60m.

Theo định hướng nghiên cứu, dự án mở rộng đường Rừng Sác có quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành, rộng 60 m. Thành phố cho rằng phương án này phù hợp với Nghị quyết số 12 ngày 26-9-2022 của Thành ủy TPHCM về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030.

Đoàn đại biểu chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân dâng hương liệt sĩ Rừng Sác

Đoàn đại biểu chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân dâng hương liệt sĩ Rừng Sác

(NLĐO) - Dịp này, Ban tổ chức chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân cũng tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo.

Đề xuất nút giao kết nối cao tốc Bến Lức- Long Thành với đường Rừng Sác

(NLĐO)- Việc xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bến Lức- Long Thành với đường Rừng Sác nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội cho huyện Cần Giờ.

Khởi công xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng, Liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ

(NLĐO) - Đền tưởng niệm Anh hùng, Liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ được xây dựng tại thị trấn Cần Thạnh, trên khu đất có diện tích 2ha. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 7-2024.

