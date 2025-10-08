Cơ hội cao tốc Bến Lức - Long Thành nối đường Rừng Sác đã rất gần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cơ hội cao tốc Bến Lức - Long Thành nối đường Rừng Sác đã rất gần

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM xem xét đầu tư nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, kỳ vọng thúc đẩy phát triển khu Nam và Cần Giờ.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP HCM về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp “bắt tay” đường Rừng Sác - Ảnh 1.

Phối cảnh nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Theo Sở Xây dựng, dự án được triển khai nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam, tạo kết nối đồng bộ giữa tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác. Công trình kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và logistics, đồng thời giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu.

Dự án được thực hiện trên địa bàn huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ cũ, thuộc nhóm B, lĩnh vực hạ tầng giao thông, sử dụng vốn ngân sách TP HCM. Cơ quan chủ quản là UBND TP HCM. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố được giao làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là hình thành nút giao hoàn chỉnh giữa đường Rừng Sác và tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, bảo đảm khả năng kết nối thuận tiện, an toàn giữa tuyến cao tốc với khu vực Cần Giờ. 

Đây là công trình trọng điểm giúp khai thác hiệu quả hạ tầng cao tốc và mở rộng không gian phát triển đô thị về hướng Nam.

Công trình dự kiến xây dựng nút giao liên thông hoàn chỉnh, gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các tuyến nhánh kết nối. Dự án còn có các hạng mục cải tạo, mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và an toàn giao thông. Phạm vi thực hiện kéo dài từ ranh giới cao tốc Bến Lức - Long Thành đến khu vực giao với đường Rừng Sác, bảo đảm tính đồng bộ và an toàn kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự án là 2.969,661 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM. Sở Xây dựng đánh giá việc sớm hình thành nút giao sẽ phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam – hướng phát triển được TP HCM ưu tiên theo quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt theo quy định.

Tin liên quan

Đoàn đại biểu chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân dâng hương liệt sĩ Rừng Sác

Đoàn đại biểu chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân dâng hương liệt sĩ Rừng Sác

(NLĐO) - Dịp này, Ban tổ chức chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân cũng tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo.

Đề xuất nút giao kết nối cao tốc Bến Lức- Long Thành với đường Rừng Sác

(NLĐO)- Việc xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bến Lức- Long Thành với đường Rừng Sác nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội cho huyện Cần Giờ.

TP HCM trình dự án 2.900 tỉ nối Cần Giờ với cao tốc Bến Lức - Long Thành

(NLĐO) - TP HCM trình chủ trương đầu tư nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, kỳ vọng gỡ ùn tắc và thúc đẩy phát triển.

TP HCM nút giao thông đường rừng sác nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo