Cơ hội cao tốc Bến Lức - Long Thành nối đường Rừng Sác đã rất gần

Sở Xây dựng TP HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP HCM về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Phối cảnh nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Theo Sở Xây dựng, dự án được triển khai nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam, tạo kết nối đồng bộ giữa tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác. Công trình kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và logistics, đồng thời giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu.

Dự án được thực hiện trên địa bàn huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ cũ, thuộc nhóm B, lĩnh vực hạ tầng giao thông, sử dụng vốn ngân sách TP HCM. Cơ quan chủ quản là UBND TP HCM. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố được giao làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là hình thành nút giao hoàn chỉnh giữa đường Rừng Sác và tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, bảo đảm khả năng kết nối thuận tiện, an toàn giữa tuyến cao tốc với khu vực Cần Giờ.

Đây là công trình trọng điểm giúp khai thác hiệu quả hạ tầng cao tốc và mở rộng không gian phát triển đô thị về hướng Nam.

Công trình dự kiến xây dựng nút giao liên thông hoàn chỉnh, gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các tuyến nhánh kết nối. Dự án còn có các hạng mục cải tạo, mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và an toàn giao thông. Phạm vi thực hiện kéo dài từ ranh giới cao tốc Bến Lức - Long Thành đến khu vực giao với đường Rừng Sác, bảo đảm tính đồng bộ và an toàn kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự án là 2.969,661 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM. Sở Xây dựng đánh giá việc sớm hình thành nút giao sẽ phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam – hướng phát triển được TP HCM ưu tiên theo quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt theo quy định.