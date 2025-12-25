HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM: Nhiều loài chim quý hiếm liên tục bay vào nhà dân

AN NA

(NLĐO) – Các loại chim quý hiếm và động vật hoang dã nói chung khi người dân giao nộp, sẽ được kiểm lâm chăm sóc và thả về môi trường

Ngày 25-12, đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TP HCM) xác nhận vừa tiếp nhận một số động vật quý hiếm, trong đó có chim hồng hoàng - một loài chim quý hiếm để chuyển về trạm cứu hộ để chăm sóc. 

Các loại động vật quý hiếm liên tục được người dân ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) phát hiện. 

Quy trình xử lý đối với chim quý hiếm người dân giao nộp ra sao? - Ảnh 1.

Người dân phát hiện chim quý, báo với cơ quan chức năng - Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TPHCM cung cấp

Trước đó, vào tháng 8-2025, một chú gà lôi trắng cũng được người dân phát hiện "đi lạc" trên địa bàn phường An Phú Đông nên đã báo cho UBND phường, sau đó thông tin cho lực lượng kiểm lâm xử lý.

Theo lực lượng kiểm lâm,  sau khi tiếp nhận, chăm sóc, cơ quan này sẽ thả những con vật đó về môi trường sống của từng loài theo danh sách các nơi được quy định bởi Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Riêng các trường hợp sinh vật ngoại lai như Rồng Nam Mỹ, sẽ không thả ra môi trường mà tiếp tục nuôi nhốt hoặc chuyển đến một số nơi như Thảo Cầm Viên. 

"Động vật hoang dã được người dân giao nộp hay được tịch thu ở các vụ việc sẽ được xác lập quyền sở hữu toàn dân, trở thành tài sản nhà nước. Mọi phương án xử lý đều phải được Sở Tài chính đồng ý và phê duyệt mới được triển khai thực hiện" - cán bộ kiểm lâm giải thích thêm. 

Thời gian gần đây, Chi cục Kiểm lâm TP HCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM) liên tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhiều trường hợp kinh doanh, nuôi nhốt chim cảnh và "thú cưng" độc, lạ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước bối cảnh đó, nhiều người dân đã giao nộp động vật hoang dã cho kiểm lâm và được xử lý tiếp nhận theo quy trình.

động vật hoang dã kiểm lâm chim quý chim hồng hoàng thả về môi trường
