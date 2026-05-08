Thời sự Chính trị

TPHCM phấn đấu đến hết quý II-2026 thu ngân sách trên 500.000 tỉ đồng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt 1.000.000 tỉ đồng; trong đó, hết quý II đạt trên 500.000 tỉ đồng

UBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm triển khai Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/Tw, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

TPHCM phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt 1.000.000 tỉ đồng; đến hết quý II-2026 phấn đấu thu đạt trên 500.000 tỉ đồng.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên với các giải pháp đột phá, tạo chuyển biến rõ nét. 

Khơi thông dòng vốn

Trong đó, tăng tốc giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm; hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thi công các dự án đã khởi công; cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tháo gỡ nhanh thủ tục, khơi thông dòng vốn, huy động tối đa nguồn lực đầu tư trong xã hội; rà soát, xử lý triệt để các dự án tồn đọng, nhà đất công để đưa vào khai thác. 

UBND TPHCM cũng yêu cầu tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm điều kiện khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Các dự án gồm cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; Cầu hầm vượt biền Cần Giờ - Vũng Tàu, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; dự án cầu đường Bình Tiên, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, dự án cầu Thủ Thiêm 4, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương, các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học công nghệ.

Xử lý điểm ngập, kiểm soát các nguồn phát thải

Liên quan đến thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM đẩy mạnh các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, tổ chức lại giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng, thực hiện chính sách miễn phí xe buýt để giảm phương tiện cá nhân.

Đồng thời, xử lý các điểm ngập trọng điểm, hoàn thiện hệ thống thoát nước, kiểm soát triều; khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình di dời nhà trên và ven kênh rạch, điều chỉnh chỉ tiêu di dời từ 20.000 lên 40.000 căn, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường.

Cạnh đó, tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chặt chẽ chất thải rắn, nước thải, khí thải; đẩy mạnh phân loại, thu gom, xử lý rác thải theo công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, giảm tỷ lệ chôn lấp; kiểm soát các nguồn phát thải, xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm, tồn đọng. 

Thành phố đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt rác phát điện, tái chế và các hình thức đầu tư phù hợp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn của TPHCM. 

Nội dung quan trọng nữa, đó là triển khai quyết liệt các giải pháp xây dựng "Thành phố không ma túy", phòng ngừa từ cơ sở, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp.

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM cam kết tăng trưởng 2 con số, thu 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, song thành phố không đơn độc, luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(NLĐO) - Trong quý I năm 2026, nhiều chỉ số về kinh tế của TPHCM đều đạt. Trong đó, có những chỉ số được đánh giá cao nhất kể từ 10 năm trở lại đây

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh thi đua không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng

