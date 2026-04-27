Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM cam kết tăng trưởng 2 con số, thu 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026

Bài và ảnh: PHAN ANH

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, song thành phố không đơn độc, luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bí thư thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cam kết tăng trưởng 2 con số năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với TPHCM chiều 27-4

Tham dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phía TPHCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Kết quả khiêm tốn nhưng có ý nghĩa rất lớn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho TPHCM trong suốt những năm tháng vừa qua.

"Chúng tôi xin lĩnh hội đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước" - ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Bí thư thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cam kết tăng trưởng 2 con số năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu tại buổi làm việc

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn mà còn là những yêu cầu cụ thể cho thành phố; là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.

TPHCM cũng thấu hiểu rằng bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khiêm tốn nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một không gian mới của TPHCM và đặc biệt là khi phải áp dụng phương thức quản trị mới - chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng nhìn nhận rằng thành phố đang phải nhận lãnh một trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương, của bà con không chỉ của TPHCM mà của cả nước, vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một trung tâm phát triển lớn của cả nước.

Bí thư thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cam kết tăng trưởng 2 con số năm 2026 - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc

Mặt khác, TPHCM phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo những lần trước; giải quyết những dự án tồn tại cũ; đồng thời tính toán đến phương thức quản trị những rủi ro, do tác động từ bên ngoài để có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh những hậu quả xấu.

"Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện TPHCM trong kỷ nguyên mới; có một quy hoạch được thông qua, bảo đảm sự phát triển toàn diện của thành phố; và được Quốc hội thông qua một Luật Đô thị đặc biệt. Cộng với các chương trình hành động đã có, TPHCM nghĩ rằng đây là điều kiện rất đầy đủ để phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động và hành động hiệu quả, bền vững, có kết quả đo đếm được" - Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Có lo lắng nhưng lớn hơn là sự tự tin

Bí thư Thành ủy TPHCM cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương, những chỉ tiêu mà TPHCM đã đặt ra sẽ hoàn thành ở mức cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là năm nay, TPHCM sẽ tăng trưởng hai con số.

Bí thư thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cam kết tăng trưởng 2 con số năm 2026 - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ,tại buổi làm việc

Một cam kết nữa là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có giao cho TPHCM thu ngân sách năm 2026 phải đạt 1.000.000 tỉ đồng, trên cơ sở năm 2025 thu được khoảng 800.000 tỉ đồng. Đến thời điểm này, TPHCM đã xây dựng kế hoạch tăng khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi là đạt khoảng 964.000 tỉ đồng, nghĩa là còn khoảng 36.000 tỉ đồng nữa.

"TPHCM sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được mốc 1.000.000 tỉ đồng, nhưng theo nguyên tắc không chỉ thu từ đất. Bởi vì nếu thu từ đất thì năm sau sẽ không còn nguồn để thu, nên thành phố đang phấn đấu theo hướng khai thác các nguồn lực khác để bảo đảm mục tiêu này" - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết.

Chia sẻ về cảm xúc, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết sau khi nghe kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng bởi vì nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định có một cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin.

"Chúng tôi cảm nhận rằng TPHCM không đơn độc, đặc biệt là luôn nhận được sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương. Với tinh thần đó, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của các đồng chí" - Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ và mong muốn duy trì, tăng tần suất các cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương với địa phương, qua đó giúp thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết TPHCM đã có hai kiến nghị đối với Chính phủ. Đó là về cơ quan giám sát của Trung tâm tài chính quốc tế và sự phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết những khu đất, những địa chỉ là trụ sở của các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố nhưng hiện nay đang sử dụng không hiệu quả.

Thành phố đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng và đã có hướng giải quyết.


Làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM kiến nghị 2 nội dung quan trọng

(NLĐO) - Một trong 2 nội dung là TPHCM kiến nghị Trung ương sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(NLĐO) - Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM

Công nhân mong có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, đào tạo nghề

(NLĐO) - Công nhân lao động tại TPHCM đã bày tỏ nhiều đề xuất kiến nghị tại buổi gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước

