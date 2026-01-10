TPHCM phát động trồng cây xanh nhân Ngày Cây xanh Việt Nam

Sáng 10-1, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp cùng Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố và UBND phường An Khánh đã tổ chức lễ phát động trồng cây nhân Ngày Cây xanh Việt Nam 11-1-2026 trên địa bàn TPHCM.

Tham dự chương trình có ông Lê Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, ông Phan Hồng Ân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Các chương trình văn nghệ khai mạc

Đại biểu tham dự buổi lễ phát động.

Lễ phát động được tổ chức hướng đến việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về tăng cường quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên mặt nước đồng thời hưởng ứng phong trào Vì một Việt Nam xanh.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của cây xanh trong bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Ngọc Linh cho biết nhằm tiếp nối truyền thống Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, ngày 9-10-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 258 về quản lý và phát triển hệ thống cây xanh, công viên mặt nước. Trong đó lấy ngày 11-1 hằng năm là Ngày Cây xanh Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, phát biểu tại lễ phát động.

Ông Lê Ngọc Linh kêu gọi các tổ chức đoàn thể, các đại biểu tham dự buổi lễ cùng toàn thể quần chúng nhân dân tích cực tham gia trồng cây, chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn công viên cây xanh. Qua đó tăng cường sự gắn kết cộng đồng đồng thời cũng là nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên thành phố mang tên Bác.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng buổi lễ phát động trồng cây dọc khu đất ven bờ sông Sài Gòn sẽ tạo bước khởi đầu đầy ý nghĩa cho phong trào trồng cây của TPHCM trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

"Việc trồng thêm mỗi cây xanh hôm nay chính là góp thêm một viên gạch để xây dựng hệ sinh thái bền vững, tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho bộ mặt đô thị của phường An Khánh nói riêng và TPHCM nói chung" - ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, nhấn mạnh.

Ông khẳng định, việc trồng thêm cây xanh sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Thứ nhất là cải thiện cảnh quan, tạo dựng không gian xanh, sạch, đẹp cho người dân vui chơi, thư giãn. Thứ hai là bảo vệ môi trường, chống xói mòn bờ sông, điều hòa khí hậu và giảm thiểu ô nhiễm. Thứ ba là lan tỏa thông điệp khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ hệ sinh thái đô thị.

Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động trồng cây:

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, tham gia trồng cây trong khuôn khổ buổi lễ phát động.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham gia trồng cây trong khuôn khổ buổi lễ phát động.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, tham gia trồng cây trong khuôn khổ buổi lễ phát động.

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động tham gia trồng cây.